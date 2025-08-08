Nonostante la cautela di un contesto economico incerto, il Gruppo Unipol ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati che superano ogni aspettativa. L’azienda ha presentato dati finanziari in forte crescita, trainati dall’incremento dei premi assicurativi sia nel ramo Danni che nel ramo Vita, e da un utile netto che registra un’impennata a doppia cifra.

I numeri di un successo inarrestabile

I dati del report sono eloquenti. I premi assicurativi totali del Gruppo hanno raggiunto i 9.171 milioni di euro, segnando un aumento del 12,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo incremento è il frutto della crescita in entrambi i rami:

Ramo Danni : i premi si attestano a 4.383 milioni di euro , con un incremento del 22,3% rispetto all’anno precedente.

: i premi si attestano a , con un incremento del rispetto all’anno precedente. Ramo Vita: i premi hanno raggiunto i 4.788 milioni di euro, in crescita del 4,5% (o del 8,4% escludendo fondi pensione e altre forme previdenziali di nuova acquisizione).

La performance positiva non si limita alla raccolta premi. Il risultato netto di Gruppo è salito a 740 milioni di euro, registrando un impressionante aumento del 30,2% rispetto ai 568 milioni del primo semestre 2024. Anche il Solvency Ratio si rafforza, passando dal 260% di fine 2024 al 286% al 30 giugno 2025, a conferma della solidità patrimoniale del Gruppo.

Crescita e stabilità: la ricetta Unipol

I dati consolidati del semestre confermano la strategia vincente del Gruppo, che combina crescita aggressiva e gestione prudente. L’incremento dei premi riflette la capacità di Unipol di intercettare le esigenze del mercato, mentre la crescita dell’utile netto dimostra un’efficace gestione operativa e finanziaria. La stabilità finanziaria, come evidenziato dal Solvency Ratio in aumento, garantisce la capacità del Gruppo di affrontare le sfide future con sicurezza.