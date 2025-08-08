Un vertice tra le due superpotenze si profila all’orizzonte. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha confermato la possibilità di un incontro la prossima settimana tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano, Donald Trump. La notizia, che segna un punto di svolta nelle dinamiche diplomatiche internazionali, arriva in un momento di grande attesa per la scadenza dell’ultimatum di Trump sulle sanzioni secondarie contro la Russia. Nonostante gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’ipotesi di un incontro trilaterale sembra per ora sfumare.

I luoghi del vertice e il nodo di Zelensky

La sede dell’incontro è ancora avvolta nel mistero, anche se il Cremlino ha fatto sapere che sarà annunciata prossimamente. Putin, ricevendo il presidente emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha suggerito proprio gli Emirati Arabi Uniti come uno dei “luoghi del tutto adatti” per ospitare il vertice.

Il tema centrale, naturalmente, rimane la guerra in Ucraina. Tuttavia, l’idea di un tavolo a tre, con la presenza di Zelensky, non ha ancora trovato terreno fertile. Il presidente ucraino, che ha definito la partecipazione dell’Europa come “chiara”, continua a invocare un vertice allargato. Putin, dal canto suo, ha affermato che le condizioni per un incontro con Zelensky sono ancora “lontane dal creare le condizioni” necessarie, ribadendo la posizione di Mosca secondo cui un faccia a faccia dovrebbe avvenire solo a conclusione delle trattative di pace.

Sanzioni e ultimatum: il peso della pressione americana

Lo scenario del vertice è ulteriormente complicato dalla questione delle sanzioni secondarie alla Russia. Queste misure, secondo quanto annunciato da Trump, dovrebbero scattare a breve, prendendo di mira i Paesi che continuano a rifornirsi di petrolio e armi da Mosca. La decisione, tuttavia, sembra pendere dalle parole e dalle azioni di Putin. “Se scatteranno le sanzioni secondarie per la Russia “dipenderà da Putin” – ha dichiarato il presidente Usa –. Sentiremo quello che ha da dire, dipende da lui, sono molto deluso da lui”. Il segretario di Stato Marco Rubio ha aggiunto che c’è “ancora molto lavoro da fare” prima che il vertice possa avere luogo.

In questo clima di attesa, Zelensky ha avuto consultazioni telefoniche con i leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quest’ultima ha ribadito la posizione del blocco: “La posizione dell’Europa è chiara – ha cercato di rassicurarlo von der Leyen –. Sosteniamo pienamente l’Ucraina e continueremo a svolgere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura”.