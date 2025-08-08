Il gruppo Trevi, operante nel settore delle costruzioni, ha registrato nei primi sei mesi dell’anno una crescita dei ricavi del 19%, raggiungendo quota 312,2 milioni di euro. Il margine operativo lordo ha subito un aumento di quasi il 70%, attestandosi a 43,47 milioni, mentre il risultato netto di gruppo è passato da una perdita di 2,63 milioni a un utile di 6,07 milioni.

Le previsioni per l’intero esercizio sono state confermate, con ricavi stimati tra 630 e 650 milioni di euro e un margine operativo lordo ricorrente compreso tra 80 e 90 milioni.

Giuseppe Caselli, amministratore delegato del gruppo, ha commentato i risultati della prima metà dell’anno affermando che questi “premiano, in continuità con l’anno precedente, le scelte strategiche intraprese dal gruppo”, caratterizzate da un “approccio selettivo sui progetti oggetto di gara” e da una “focalizzazione sulla creazione di valore piuttosto che sui volumi, migliorando le performance operative”.

Il manager ha inoltre aggiunto:

“Ci aspettiamo una seconda parte dell’anno in linea con il primo semestre.”