FinecoBank S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Foti) ha reso pubblica la sua Informativa al 30 giugno 2025, un documento che offre un quadro dettagliato sulla sua solidità patrimoniale e sulla gestione dei rischi. Le informazioni, conformi alle normative europee CRD IV e CRR e agli aggiornamenti di Basilea III, evidenziano un impegno costante verso la trasparenza e la stabilità.

Navigare tra le nuove regole europee

L’aggiornamento normativo più significativo per il settore bancario è il nuovo pacchetto legislativo CRR III/CRD VI, che ha introdotto una revisione profonda del quadro prudenziale. Tali norme, in vigore dal 1° gennaio 2025, mirano a rafforzare la solidità delle banche e la fiducia dei mercati, ponendo l’attenzione anche sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Gruppo Fineco ha prontamente recepito queste modifiche, aggiornando le proprie procedure interne e i sistemi informativi per conformarsi ai nuovi standard. L’EBA (European Banking Authority) ha svolto un ruolo chiave in questo processo, introducendo un approccio in due fasi per l’aggiornamento dell’informativa di terzo pilastro. In questa prima fase, l’attenzione è stata focalizzata sull’implementazione degli standard di Basilea III.

Informativa e trasparenza per il mercato

L’Informativa al pubblico, nota anche come Pillar III, è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza del settore bancario. Essa fornisce agli operatori del mercato e al pubblico in generale un accesso a informazioni cruciali sull’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e i sistemi di controllo della banca.

A partire dal 30 giugno 2025, è prevista un’ulteriore evoluzione con il lancio del Pillar 3 Data Hub (P3DH), un progetto promosso dall’EBA. Questo punto di accesso centralizzato sul sito web dell’EBA permetterà di consultare in modo uniforme e strutturato le informative di terzi pilastro di tutti i “grandi enti” come Fineco, migliorando ulteriormente la comparabilità tra le diverse istituzioni.

Le sfide dei rischi emergenti

Il pacchetto normativo CRR III/CRD VI ha introdotto anche nuovi obblighi informativi su temi emergenti come il sistema bancario ombra e le attività in criptovalute. Inoltre, ha esteso a tutti gli istituti i requisiti di informativa sulle esposizioni in sofferenza (NPE) e sui rischi ESG. Tuttavia, alcuni di questi requisiti, come quelli relativi al Green Asset Ratio (GAR), sono stati temporaneamente sospesi in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’EBA.

Come dichiarato da FinecoBank nel suo documento, l’applicazione dei nuovi regolamenti ha richiesto un importante lavoro di adeguamento, ma ha anche permesso di rafforzare la struttura di governance e controllo, come confermato nella “Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”. Il Gruppo, pur non avendo ancora applicato il trattamento temporaneo per mitigare l’impatto di profitti e perdite non realizzati, ha dimostrato di aver gestito con attenzione questo delicato periodo di transizione normativa.