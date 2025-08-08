Fino al 30 settembre, tutti i dipendenti della Tirso di Muggia rimarranno in forza all’azienda e continueranno a beneficiare della Cassa integrazione straordinaria. Questo significa che, in caso di licenziamenti collettivi, tali provvedimenti potranno avere effetto a partire dal 1° ottobre.

L’intervento della Cisl, rappresentata da Anna Furlan, delegata alla Segreteria Femca Cisl di Trieste, intende chiarire la complessità della procedura, che prevede una sovrapposizione di scadenze e fasi temporali.

La Tirso, azienda tessile ad alta tecnologia, vede a rischio il posto di lavoro di circa 160 lavoratrici e lavoratori in caso di chiusura definitiva.

Procedura di licenziamento e tempistiche

Secondo quanto spiegato da Furlan, la procedura per i licenziamenti collettivi ha una durata complessiva di 75 giorni: i primi 45 sono dedicati al confronto con le organizzazioni sindacali, mentre i successivi 30 sono riservati alle pratiche amministrative.

Il 28 agosto è previsto il termine dei primi 45 giorni, rappresentando così la scadenza entro cui dovrà essere conclusa la ricerca di un potenziale nuovo imprenditore interessato a rilevare l’attività e l’impianto produttivo della Tirso. Tuttavia, questa data non corrisponde con l’effettiva decorrenza dei licenziamenti collettivi, che, qualora non si trovi alcun acquirente, scatterebbero solo dal 1° ottobre.

Tutele per i lavoratori coinvolti

Fino al 30 settembre, dunque, le lavoratrici e i lavoratori rimangono tutelati dalla Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). A partire dal primo ottobre, qualora non si concretizzassero soluzioni alternative, verrà attivata la procedura per l’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori licenziati.

Questa regolamentazione offre una finestra di garanzia occupazionale e assistenziale per tutelare i dipendenti durante la fase di possibile transizione o cessazione dell’attività.