Il gruppo The Italian Sea Group (TISG) (nella foto, il fondatore e a.d. Giovanni Costantino) specializzato nella costruzione e nel refitting di yacht, ha chiuso il primo semestre del 2025 con risultati finanziari in contrazione, portando l’azienda a rivedere al ribasso le proprie stime per l’intero anno. L’utile netto si è dimezzato, mentre i ricavi e la redditività hanno subito una leggera flessione, a fronte di un portafoglio ordini che, pur rimanendo consistente, ha registrato una diminuzione.

Utile e ricavi in calo, con una nota sulla performance

Nel primo semestre del 2025, l’utile netto del Gruppo si è attestato a 12,2 milioni di euro, segnando una diminuzione del 58% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa contrazione è stata in parte influenzata da una plusvalenza significativa registrata l’anno precedente, legata alla vendita di un cantiere a Viareggio.

Anche i ricavi totali sono scesi, seppur in modo più contenuto, arrivando a 186,8 milioni di euro, contro i 189,4 milioni del 2024. Analizzando le singole divisioni, emerge un quadro diversificato: la divisione Shipbuilding, cuore pulsante dell’azienda, ha visto i suoi ricavi crescere del 3% a 172,6 milioni di euro, mentre la divisione Refit ha subito un calo drastico del 52%, attestandosi a 10,9 milioni di euro.

La redditività e la situazione finanziaria

L’EBITDA e l’EBIT hanno entrambi registrato un calo. L’EBITDA è sceso del 6,3% a 30,4 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 16,3%, leggermente inferiore rispetto al 17,1% del 2024. L’EBIT ha seguito un andamento simile, calando del 4,5% a 25,6 milioni di euro.

Anche la posizione finanziaria netta ha visto un peggioramento, passando da un indebitamento di 12,5 milioni di euro a fine 2024 a 63,2 milioni di euro a giugno 2025. Questo aumento è stato causato dal normale andamento operativo del semestre, dal pagamento di 13 milioni di euro in dividendi e dagli investimenti effettuati. Il portafoglio ordini complessivo, che include sia la divisione Shipbuilding che quella Refit, si è ridotto a 1,19 miliardi di euro, rispetto agli 1,24 miliardi di euro registrati a fine 2024.

Rivedere le stime in un contesto incerto

In risposta a questi risultati e tenendo conto del “contesto difficile e delle incertezze presenti a livelli internazionale”, il Gruppo TISG ha deciso di rivedere al ribasso la sua guidance per il 2025. Le nuove stime prevedono ricavi compresi tra 350 e 370 milioni di euro, una cifra significativamente inferiore rispetto alla precedente previsione che oscillava tra i 410 e i 430 milioni. Anche la redditività prevista è stata ritoccata, passando dal 17,5%-18% al 16,5%-17%.

Questa mossa riflette una gestione prudente e attenta alle dinamiche di mercato, con l’obiettivo di comunicare al mercato le aspettative realistiche dell’azienda in un panorama economico globale che presenta diverse sfide.