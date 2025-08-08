Le piccole imprese italiane stanno invecchiando, seguendo la tendenza demografica del paese. A giugno 2025, i titolari d’impresa con almeno 70 anni sono stati 314.824, pari al 10,7% del totale, rispetto ai 290.328 del 2015 (8,9%). Questo rappresenta un aumento di 24.496 unità in dieci anni, periodo durante il quale il numero complessivo delle imprese individuali si è invece ridotto di oltre 300.000 unità.

Questi dati emergono da un’analisi di Unioncamere-InfoCamere, basata sulle informazioni contenute nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio.

Il fenomeno risulta particolarmente marcato nel Sud Italia: regioni come Basilicata (15%), Abruzzo (14%), Sicilia (13,3%) e Puglia (13,2%) presentano la più alta incidenza di titolari d’impresa ultrasettantenni. Particolarmente significativa è anche la situazione nella coppia di regioni Umbria e Marche, dove la percentuale supera il 14%. Risultati record si registrano in specifiche province, quali Grosseto (18,7%), Trapani e Chieti (17,6%), Taranto (15,9%) ed Enna (15,6%).

Al contrario, la presenza di imprenditori con più di 70 anni è molto contenuta nelle grandi città: Milano (6,4%), Torino (6,5%) e Napoli (8,3%) evidenziano percentuali decisamente inferiori rispetto alla media nazionale.

Nel decennio 2015-2025, in oltre due terzi delle province italiane si è registrato un aumento dei titolari d’impresa ultrasettantenni, sebbene con dinamiche variabili. In termini assoluti, le province con gli incrementi maggiori sono state: Palermo (+1.840), Torino (+1.794), Milano (+1.763), Napoli (+1.439) e Reggio Calabria (+1.314).

Queste aree si distinguono in parte per una base imprenditoriale ampia e, in parte, per la persistenza di modelli familiari tipici delle attività più tradizionali.