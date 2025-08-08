Le recenti immissioni in ruolo per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nelle scuole italiane lasciano insoddisfatta l’associazione sindacale Anief, che denuncia la mancata copertura di numerosi posti disponibili. L’organizzazione sindacale chiede con forza al Ministero dell’Istruzione di colmare questo gap, soprattutto nelle regioni del centro-nord dove le carenze sono più sentite.
Dei 1.393 posti disponibili per l’immissione in ruolo nel profilo di funzionario EQ con incarico di DSGA, ne verranno coperti solo 824. Un numero che, secondo Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief-Condir, non è sufficiente a risolvere le criticità del sistema. A preoccupare è il continuo ricorso a figure temporanee, con l’assegnazione di reggenze annuali o l’utilizzo delle graduatorie di terza fascia.
I numeri del concorso e le progressioni verticali
L’attenzione si sposta anche sul concorso ordinario, che aveva messo a bando 1.435 posti. Per quest’anno, tuttavia, solo 698 vincitori, un numero che Anief attende venga comunicato ufficialmente, entreranno in ruolo a partire dal 1° settembre. Di conseguenza, restano ancora vacanti numerose scuole che si trovano a fare i conti con la mancanza di una figura dirigenziale fondamentale per la gestione amministrativa e finanziaria degli istituti.
Non va meglio per le procedure di progressione verticale del personale facente funzione, con appena 123 immissioni in ruolo. La graduatoria, infatti, si sta rapidamente esaurendo, senza riuscire a soddisfare le aspettative di tutti i candidati idonei.
Appello al Ministero e al Governo
Alberico Sorrentino sottolinea che l’Anief continuerà a interloquire con il Ministero dell’Istruzione e, soprattutto, con le scelte politiche del governo che, a suo dire, continuano a “tagliare i posti del personale ATA e, tra questi, in particolare una figura di spicco come il Direttore SGA”. L’Anief ribadisce la necessità di valorizzare la figura del DSGA, fino a riconoscere la sua piena dirigenza amministrativa all’interno delle scuole pubbliche.