Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha dichiarato che per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina manca soltanto la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Ha aggiunto che, essendo agosto e in prossimità di Ferragosto, non è possibile indicare una data precisa per il rilascio di questo atto, ma si ipotizza che possa arrivare entro un mese. Di conseguenza, l’obiettivo dell’impresa è iniziare i lavori tra settembre e ottobre.

Alla domanda sulla certezza dell’approvazione da parte della Corte, Salvini ha precisato che “non c’è mai nulla di scontato”. Ha sottolineato che negli ultimi due anni e mezzo il progetto è stato seguito con grande attenzione.

Inoltre, ha evidenziato la questione delle infiltrazioni mafiose nel contesto dei lavori, affermando che saranno adottate “le barriere più rigorose al mondo” per contrastare qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale.