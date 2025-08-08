Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha dichiarato che si sta valutando una possibile revisione degli esami per il rinnovo della patente di guida dopo determinati limiti d’età. Questo, ha sottolineato, è suggerito dall’analisi dei dati e non da semplici percezioni.

Matteo Salvini ha aggiunto, in un intervento alla radio Rtl 102.5, che si attende il completamento delle verifiche in corso da parte dei tecnici delle motorizzazioni e ha spiegato di non voler fornire indicazioni arbitrali sulle soglie anagrafiche da considerare.

Il ministro ha poi sottolineato come, pur essendo stato recentemente approvato un nuovo codice della strada, ci siano comportamenti alla guida che non possono essere regolamentati semplicemente attraverso norme, come il divieto di inversioni a U in autostrada o il divieto di circolare contromano. A tal proposito ha osservato che è fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione alla guida per evitare incidenti gravi.

Infine, Salvini ha esortato tutti gli automobilisti a guidare con la massima prudenza per garantire la sicurezza sulle strade.