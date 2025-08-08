Un importante cambiamento nel diritto del lavoro italiano garantisce ora l’accesso al congedo di paternità obbligatorio anche alle lavoratrici che sono “genitori intenzionali” in una coppia omogenitoriale femminile. L’INPS, recependo una recente sentenza della Corte Costituzionale, ha chiarito le modalità di applicazione di questa nuova disposizione.

Cosa stabilisce la sentenza

La decisione, che ha efficacia dal 24 luglio 2025, riconosce il diritto al congedo di paternità di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) alla lavoratrice dipendente che, pur non avendo partorito, è iscritta come genitore nei registri dello stato civile. Questo diritto si applica a quelle che l’INPS definisce “madri intenzionali”, distinguendole dalla “madre biologica”, alla quale continuano a essere riconosciuti i diritti tradizionali di maternità.

Come richiedere il congedo

Per i lavoratori del settore privato, la comunicazione deve essere inviata al proprio datore di lavoro, che si occuperà di anticipare l’indennità per conto dell’INPS. La domanda telematica all’ente previdenziale è necessaria solo per le lavoratrici i cui datori di lavoro non prevedono questa anticipazione. Per le dipendenti pubbliche, invece, la richiesta deve essere presentata direttamente all’amministrazione di appartenenza.

Durante il periodo di congedo, è prevista un’indennità pari al 100% della retribuzione, con la relativa contribuzione figurativa. L’INPS ha sottolineato che, prima di questa sentenza, il congedo era concesso unicamente al lavoratore padre biologico o adottivo, e la nuova normativa estende questa tutela a un nuovo ambito familiare, in linea con l’evoluzione del diritto e della società.