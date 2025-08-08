GVS S.p.A. (nella foto, l’.a.d. Massimo Scagliarini), leader globale nelle soluzioni di filtrazione, ha pubblicato la sua Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, mostrando una crescita nei ricavi consolidati. Nel primo semestre, l’azienda ha registrato ricavi pari a 215,6 milioni di euro, in aumento di 0,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo incremento è stato trainato principalmente dalla divisione Transfusion Medicine, che ha beneficiato dell’acquisizione delle attività “whole blood” di Haemonetics, e dalla divisione Safety, che ha visto un aumento del fatturato di circa il 7%, raggiungendo i 40,3 milioni di euro.

Dettagli finanziari e riorganizzazione

L’EBITDA normalizzato si è attestato a 54,2 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto al primo semestre 2024, con un margine sui ricavi pari al 25,1%. Anche l’EBIT normalizzato ha segnato un aumento del 4,9%, raggiungendo i 39,5 milioni di euro. L’utile netto di Gruppo è stato pari a 1,022 milioni di euro, un dato che include gli oneri finanziari netti normalizzati, in diminuzione grazie alla riduzione del valore nominale dei finanziamenti e ai tassi d’interesse.

A partire da gennaio, GVS ha riorganizzato la divisione Healthcare & Life Sciences in tre sottodivisioni per riflettere l’acquisizione delle attività “whole blood”:

MedTech : combina le sottodivisioni Liquid e Air & Gas, con l’aggiunta delle vendite di membrane.

: combina le sottodivisioni Liquid e Air & Gas, con l’aggiunta delle vendite di membrane. Transfusion Medicine : include gli impatti dell’acquisizione da Haemonetics e le linee di prodotto STT.

: include gli impatti dell’acquisizione da Haemonetics e le linee di prodotto STT. Life Sciences: sostituisce il segmento Laboratory.

La divisione Energy & Mobility ha registrato invece un calo del 10,3% a causa del rallentamento del settore automotive.

Investimenti e attività di ricerca e sviluppo

GVS ha confermato la sua politica di investimenti mirata alla diversificazione dei prodotti e allo sviluppo di nuove tecnologie. Nel primo semestre, gli investimenti hanno riguardato principalmente gli stabilimenti in Italia, Stati Uniti e Messico, oltre alla costruzione di un nuovo impianto produttivo a Suzhou, in Cina, e al miglioramento di quello in costruzione nel Regno Unito. L’azienda continua a puntare sui suoi centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni personalizzate e innovative ai propri clienti.