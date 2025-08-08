Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha adottato un decreto che introduce nuovi incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni. L’iniziativa, finanziata con 597 milioni di euro dal PNRR, mira a sostenere famiglie e microimprese residenti o con sede legale nelle aree urbane funzionali, ovvero le città con oltre 50mila abitanti e relative aree di pendolarismo.

L’obiettivo principale è favorire il rinnovo del parco circolante, contribuendo a una riduzione dell’inquinamento urbano e a un miglioramento della qualità dell’aria. Per poter accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico di classe fino a Euro 5.

Dettagli sui contributi

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per accelerare la transizione ecologica nel settore della mobilità, specificando che il sostegno è stato calibrato per essere accessibile anche a chi ha redditi più bassi e alle piccole imprese.

I contributi sono così distribuiti:

Persone fisiche : per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), un contributo di 9mila o 11mila euro in base al valore ISEE.

: per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), un contributo di in base al valore ISEE. Microimprese: per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di 20mila euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

Le richieste per gli incentivi saranno gestite tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei. Il contributo verrà erogato sotto forma di sconto diretto al momento dell’acquisto. Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma verranno comunicate in un avviso sul sito istituzionale del Ministero.