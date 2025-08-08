La stagione estiva porta con sé i primi bilanci aziendali, e Piaggio & C. S.p.A. ha comunicato i risultati finanziari relativi al primo semestre 2025. Il report, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 luglio, rivela un quadro in contrazione per il gruppo, che ha visto una diminuzione sia dei ricavi che dell’utile netto. Nonostante questo, l’azienda ha proposto la distribuzione di un acconto sul dividendo, segnalando una certa fiducia nel futuro.

I dati del semestre e la reazione del mercato

Secondo i dati resi noti, Piaggio ha registrato un calo dei ricavi del 13,9% e una contrazione ancora più marcata dell’utile netto, che si è ridotto del 42,2%, fermandosi a 30,1 milioni di euro. Questi numeri riflettono le sfide che il settore ha dovuto affrontare nel corso dell’anno. Tuttavia, un segnale di solidità arriva dalla proposta di un acconto sul dividendo per il 2025 pari a 4 centesimi per azione, a testimonianza della volontà di remunerare gli azionisti pur in un contesto di mercato complesso.

La resilienza di Piaggio: dividendo in controtendenza rispetto ai risultati semestrali

