Trenitalia si proietta verso un futuro di efficienza e innovazione, puntando su investimenti, digitalizzazione e un’offerta sempre più capillare. Lo ha confermato l’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio in un’intervista a Italpress Economy, dove ha delineato le strategie dell’azienda per migliorare il servizio e rispondere alle esigenze di oltre un milione e mezzo di viaggiatori che ogni giorno si affidano alla rete ferroviaria.

Un’offerta capillare, tra Italia ed Europa

L’impegno di Trenitalia si concentra su una fitta rete di collegamenti, che include 270 Frecce, 6mila treni regionali, oltre 120 Intercity e più di 30 collegamenti internazionali. L’obiettivo è garantire il “diritto alla mobilità”, soprattutto in periodi di punta come quello estivo. In questa direzione, l’azienda sta lavorando per ridurre i tempi di percorrenza: si potrà viaggiare da Roma a Bari in circa tre ore e da Bari a Napoli in due. Inoltre, è prevista la creazione di una rete AV dedicata sulla trasversale Padana, per aumentare la capacità e servire meglio le aree metropolitane.

Strisciuglio ha ribadito l’importanza dell’internazionalizzazione: “il Frecciarossa tra Milano e Parigi, riattivato ad aprile scorso, ha avuto un grande successo”. Inoltre, l’azienda sta collaborando con partner tedeschi per un nuovo collegamento ad alta velocità tra Roma e Milano e Monaco di Baviera, con l’intenzione di estenderlo progressivamente a Berlino e Napoli a partire dalla fine del 2026.

Innovazione e sostenibilità al centro della strategia

La digitalizzazione gioca un ruolo cruciale nella strategia di Trenitalia. Oltre 250mila QR Code sono stati installati sui treni per fornire ai passeggeri informazioni in tempo reale. In fase sperimentale, è stato introdotto anche un chatbot su WhatsApp per supportare la pianificazione dei viaggi. L’obiettivo è chiaro: limitare i disagi derivanti dai 1.200 cantieri attivi ogni giorno sulla rete, che rappresentano una sfida per la gestione dei flussi.

Sul fronte del rinnovo del parco mezzi, Trenitalia ha previsto investimenti massicci. L’alta velocità vedrà l’arrivo di 46 nuovi Frecciarossa, grazie a un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro. Anche la flotta regionale sarà quasi totalmente rinnovata entro il 2027. Per il segmento Intercity, sono previsti investimenti per oltre 500 milioni di euro per l’introduzione di 20 nuovi treni ibridi, 12 elettrotreni e 6 treni a batteria, soluzioni che mirano a coniugare tecnologia, sostenibilità e qualità del servizio.