Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, noto come NapolitanoStore, mostrano con orgoglio il tricolore all’interno di uno degli uffici del Consiglio regionale della Campania. Lì, insieme al capogruppo di Azione nel parlamento regionale, Pasquale Di Fenza, condividono abbracci e intonano l’inno di Mameli. Questo video, molto discusso sui social, non è un contenuto generato dall’intelligenza artificiale come tanti altri ma un filmato reale pubblicato da Rita De Crescenzo su TikTok, che ha immediatamente provocato conseguenze politiche per Di Fenza.

Il capogruppo di Azione è stato infatti espulso dal partito con una decisione rapidissima presa da Carlo Calenda, segretario nazionale del movimento. Calenda, sui social, ha commentato così l’accaduto:

«Questo individuo, che utilizza gli uffici del Consiglio regionale per scenette indecorose con personaggi discutibili e variopinti, viene immediatamente espulso da Azione. Mi scuso con gli elettori».

Dal canto suo, Pasquale Di Fenza ha risposto:

«Prendo atto della decisione. Ho chiesto scusa perché non immaginavo che la situazione potesse arrivare a questo punto. Tuttavia, se questa è la scelta di Calenda, accetto l’espulsione dal partito. Mi riservo di riflettere con calma sulle sue parole».

Il video è rapidamente diventato virale, accompagnato da scritte in sovrimpressione che anticipano in modo provocatorio una sfida comunicativa originale tra trash e istituzioni: «Work in progress».

La città di Napoli è ormai riconosciuta come una fucina di influencer che spesso utilizzano uno stile comunicativo atipico e poco istituzionale. Tuttavia, la vera novità risiede nel fatto che figure come Rita De Crescenzo rappresentano un nuovo modo per la politica di raggiungere e coinvolgere ampie fasce di pubblico attraverso i social media.

Rita De Crescenzo è ormai un volto noto a livello nazionale. Dopo il clamoroso successo della cosiddetta «invasione di Roccaraso», ha iniziato a trasformare la sua presenza social in un percorso politico concreto, sempre più lontano dal semplice intrattenimento e più vicino ad un impegno reale nella sfera pubblica.

Angelo Napolitano rappresenta una nuova tendenza nel mercato, caratterizzata da prezzi estremamente competitivi. Divenuto celebre grazie ai suoi negozi di tecnologia, dove ogni prodotto pagato in contanti viene venduto al di sotto del costo, ha poi ampliato il suo raggio d’azione anche in altri ambiti, come bar e pizzerie. Il successo di questa strategia passa attraverso una serie di video che sono diventati virali sulla popolare piattaforma cinese.

In uno dei video più noti, due tiktoker sono stati ripresi mentre sventolavano bandiere all’interno dell’ufficio di Pasquale Di Fenza. Successivamente, una serie di contenuti ha mostrato lo stesso Di Fenza insieme a Rita De Crescenzo e Napolitano, all’interno del Consiglio regionale, intenti a discutere su chi dei due potesse ricoprire il ruolo di sindaco di Napoli e chi quello di assessore al Turismo. Nel corso dei video sono stati illustrati progetti e proposte, tra cui il ripristino del reddito di cittadinanza, l’accesso universale al lavoro e il rafforzamento della sanità.

Questa incursione mediatica di due influencer, considerati da alcuni “trash”, si è rapidamente trasformata in un caso politico, con le immagini che hanno ottenuto una diffusione virale. Sono arrivate diverse critiche e commenti sia dalla maggioranza che dall’opposizione, e si è assistito a un netto distanziamento da parte del partito di Carlo Calenda, di cui Di Fenza è capogruppo.

Pasquale Di Fenza si è però detto sorpreso dall’eco suscitata dal video e ha dichiarato:

“Non avrei mai potuto immaginare un clamore simile e quello che sto subendo. Sono solito accogliere chiunque nel Consiglio regionale e ascoltare le persone; non c’era alcuna intenzione di fare propaganda politica come è stato invece interpretato da qualcuno. Tuttavia, riconosco di aver commesso una leggerezza politica e chiedo scusa, non era mia intenzione offendere le istituzioni. Mi dispiace aver coinvolto la maggioranza di governo regionale in una mia iniziativa personale.”

Il gesto di sventolare il tricolore all’interno della sede del Consiglio regionale e la pubblicazione di video accompagnati da musiche tipiche dei film sulla camorra, con due tra i tiktoker più discussi della scena social di Napoli, non sono certo consuetudine. Su questo, il consigliere ha precisato:

“Sventolare il tricolore è stata una superficialità, un gesto goliardico, che non voleva assolutamente offendere nessuno. In un luogo istituzionale si incontrano le persone e questo ho fatto, senza alcuna intenzione di nuocere.”

Interrogato sul motivo della presenza dei due influencer all’interno del Consiglio regionale insieme al capogruppo del partito di Calenda, Di Fenza ha spiegato:

“Li ho incontrati la mattina stessa perché un amico di lunga data che era con loro al Centro Direzionale ha voluto presentarli. Sono persone assolutamente comuni che meritano di essere ascoltate come tutti gli altri.”

Il consigliere ha anche illustrato i temi affrontati nel loro incontro:

“Mi hanno raccontato le loro vicende personali e le motivazioni alla base degli attacchi che ricevono quotidianamente, anche da parte del collega Francesco Emilio Borrelli. Rita De Crescenzo mi ha confidato il problema del grave attacco subito dal figlio e l’impatto che ciò ha avuto sulla sua tranquillità, mentre Angelo Napolitano ha raccontato di essere oggetto di vessazioni sui social e in televisione solo perché lavora tanto e crea opportunità di lavoro. Nei video non è presente alcuna mia dichiarazione e, purtroppo, non controllo le pagine social delle persone che incontro.”

Di Fenza ha aggiunto poi:

“Il fatto più sconvolgente è che qui, se accadesse un omicidio, se ne parlerebbe meno.”

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha espresso la sua indignazione riguardo alla vicenda:

“Esprimo la mia profonda indignazione per la diffusione, attraverso i social, di video che ridicolizzano l’istituzione che rappresento con onore. Questi contenuti ledono la dignità e il prestigio del Consiglio regionale e ne compromettono la credibilità agli occhi della comunità.”

I commenti delle forze di opposizione sono stati pungenti. Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha ironizzato:

“Il cosiddetto ‘campo largo’ si allarga ulteriormente, come evidenziato dal video pubblicato su TikTok, dove compaiono anche figure note della scena culturale partenopea come Rita De Crescenzo e il commerciante Angelo Napolitano.”

Un video diffuso da una ricerca, noto come NapolitanoStore, ha suscitato critiche e ha alimentato ulteriormente la lista delle sinistre unite nella competizione politica per la poltrona. Anche il Partito Democratico ha espresso la propria condanna nei confronti del contenuto. In una nota, i consiglieri Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi hanno definito «inaccettabile che la sede del Consiglio regionale della Campania venga utilizzata come palcoscenico per contenuti social di cattivo gusto».

Successivamente, il segretario dei dem partenopei, Giuseppe Annunziata, ha commentato che il video è «fuori luogo».

Nel frattempo, Luigi Cirillo si è autosospeso dal gruppo di Azione nella regione Campania, definendo il contenuto della comunicazione di De Crescenzo e del suo capogruppo come «gravemente lesivo per l’immagine e la credibilità istituzionale del nostro gruppo, oltre a essere profondamente incompatibile con i valori e i principi che dovrebbero guidare l’azione politica di Azione in Campania».