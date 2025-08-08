Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia, un ordine del giorno per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città), che ha espresso solidarietà al sindaco di Bari, recentemente criticato per aver consegnato le chiavi della città ad Albanese. Andreozzi ha inoltre sottolineato l’impegno di Albanese nel documentare le violazioni dei diritti umani a Gaza, a detrimento della popolazione civile.

«Napoli, città antifascista, non può non dimostrare vicinanza a questa giurista che lotta per far conoscere al mondo le atrocità subite dal popolo palestinese», ha affermato il consigliere.

L’impegno di Francesca Albanese

Il documento ha ricevuto anche il sostegno di Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), che ha condiviso pienamente i contenuti della proposta. Nel gruppo Misto, Nino Simeone ha definito la conferma della cittadinanza onoraria come «una questione di giustizia», evidenziando al contempo «il coraggio della relatrice» e la gravità di essere oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti per aver semplicemente svolto il proprio dovere.

Gennaro Acampora, esponente del Partito Democratico, ha descritto la votazione come un atto «fondamentale e urgente, da approvare con convinzione». Ha inoltre lanciato un appello al Governo italiano affinché riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, seguendo l’esempio di altre nazioni.

Il consigliere Salvatore Flocco del Movimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole all’iniziativa, così come Gennaro Rispoli di Napoli Libera. Invece, Salvatore Guangi di Forza Italia, pur riconoscendo il lavoro svolto da Albanese, ha preferito astenersi. Guangi ha ribadito la posizione del suo gruppo favorevole alla soluzione basata su «due popoli, due Stati» e ha auspicato una rapida conclusione del conflitto.