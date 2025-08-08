Il gruppo Sella ha concluso il primo semestre con un utile netto consolidato di 100,1 milioni di euro, segnando un incremento del 23% rispetto agli 81,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un Roe pari all’11,4%.

Il margine di intermediazione è aumentato raggiungendo quota 567,8 milioni di euro, con una crescita del 7,7%. Il margine d’interesse ha registrato una leggera diminuzione dello 0,6%, attestandosi a 280,4 milioni di euro. La raccolta netta ha raggiunto i 4 miliardi di euro, mentre la raccolta globale è cresciuta del 15,8%, raggiungendo 70,9 miliardi di euro.

Escludendo le componenti non ricorrenti, l’utile netto si attesta a 88,5 milioni di euro, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo una solida gestione operativa.

Le componenti non ricorrenti, per un totale di 11,7 milioni di euro, comprendono una rivalutazione di circa 7 milioni sulla partecipazione in illimity Bank, a seguito della positiva conclusione dell’Opas promossa da Banca Ifis a un prezzo superiore rispetto al valore di carico, che ha compensato la svalutazione di 4,9 milioni registrata a giugno 2024. Il semestre ha inoltre beneficiato di una plusvalenza di 4,7 milioni derivante dalla cessione della società Codd&Date.