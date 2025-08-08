È esplosa una polemica a seguito della pubblicazione sui social di un video della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, in compagnia dell’influencer Angelo Napolitano, all’interno della sede del Consiglio regionale della Campania. I due hanno incontrato il membro della maggioranza, Pasquale Di Fenza, capogruppo di Azione-Per-Più Europa.

Nel video si vede Napolitano mentre sventola una grande bandiera tricolore, con l’Inno d’Italia in sottofondo e la scritta sovrapposta “Popolo ci sei? Working in progress”. Poco prima di entrare, in un altro filmato, i due discutono di una possibile candidatura di De Crescenzo, affermando: “Facciamo decidere il popolo” e “per prima cosa dobbiamo dare di nuovo il reddito”.

L’intervento ha suscitato l’ira di Carlo Calenda, leader di Azione, che ha puntato il dito soprattutto contro Di Fenza per aver permesso che gli uffici del consiglio regionale fossero utilizzati per uno spettacolo che ha definito indecente.

Carlo Calenda ha dichiarato:

“Questo buffone, che utilizza gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e varie amenità, viene espulso da Azione con effetto immediato. Mi scuso con gli elettori.”