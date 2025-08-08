Il bergamotto di Calabria, un agrume pregiato e distintivo, è pronto per una crescita significativa sul mercato italiano. Le stime più recenti prevedono un’ascesa delle vendite al dettaglio da 180 milioni di dollari nel 2025 a ben 300 milioni di dollari entro il 2035. Questo boom è guidato dalla crescente richiesta di ingredienti autentici e di alta qualità da parte dei consumatori, unita all’evoluzione delle tendenze culinarie che valorizzano la provenienza e il sapore unico del bergamotto.

Un ingrediente sempre più ricercato

La forza trainante di questa espansione è l’adozione sempre più massiccia del bergamotto da parte di professionisti della cucina e di consumatori attenti alla qualità. L’agrume si sta ritagliando un ruolo di primo piano, in particolare nei settori della pasticceria, dei gelati e dei dessert, che si stima rappresenteranno il 37% delle vendite totali entro il 2035. La sua fama è sostenuta da solide tradizioni culinarie e dall’ascesa di panettieri e pasticceri artigianali che ne apprezzano il profilo aromatico e l’autenticità.

Ma non è solo la cucina a trainare la domanda. Il bergamotto sta guadagnando terreno anche nel dinamico settore delle bevande e degli aromi, dove viene impiegato in cocktail artigianali e miscele di tè speciali, attirando l’interesse dei consumatori alla ricerca di sapori distintivi. Anche l’industria della cura della persona e della profumeria continua a mostrare un interesse costante, valorizzando le proprietà aromatiche di questo agrume in prodotti di lusso e fragranze artigianali.

Le differenze regionali e i canali di distribuzione

A livello geografico, la domanda non è omogenea. Se la Lombardia si conferma la regione con il maggiore bacino di consumatori, con un fatturato previsto di 69 milioni di dollari entro il 2035, è l’Emilia-Romagna a registrare la crescita più rapida, con un tasso CAGR del 6,36%. Questo sviluppo è attribuibile alla sofisticata cultura culinaria locale e all’alta concentrazione di produttori alimentari artigianali.

Anche i canali di distribuzione stanno subendo un’evoluzione. Nonostante ipermercati e supermercati continueranno a dominare con una quota del 41% nel 2035, i canali di vendita al dettaglio specializzati e gourmet stanno crescendo rapidamente, arrivando a una quota del 25%. Questo indica un’opportunità per i produttori di puntare su questi canali, dove il posizionamento premium e le storie di provenienza autentica risuonano con un pubblico disposto a spendere per la qualità. Le vendite online e dirette al consumatore stanno anch’esse guadagnando terreno, con una quota prevista del 16%, offrendo ai marchi la possibilità di raccontare la propria storia e migliorare i margini di profitto.

L’autenticità come chiave del successo

In un panorama competitivo che vede la coesistenza di produttori tradizionali calabresi e grandi distributori, il successo dipende dall’impegno per l’autenticità. I produttori che danno priorità all’approvvigionamento autentico e alle certificazioni di qualità, come la DOP, otterranno un vantaggio significativo. La collaborazione diretta con i coltivatori calabresi è un modo per garantire l’integrità del prodotto e allo stesso tempo creare una narrativa forte che attira i consumatori più esigenti. Questo approccio rappresenta un modello da seguire per le aziende che desiderano emergere in un mercato in forte espansione e capitalizzare il valore di un’eccellenza italiana come il bergamotto.