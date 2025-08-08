UniCredit apre il collocamento di un nuovo certificato a sei anni, denominato in euro, che offre il 100% di protezione del capitale a scadenza. Lo strumento finanziario, che si rivolge ai clienti italiani della banca, è legato a un innovativo indice azionario MSCI, progettato per selezionare società con una bassa esposizione economica ai dazi commerciali, specialmente quelli relativi agli Stati Uniti.

Il funzionamento del nuovo strumento

Il certificato, denominato “MSCI World ex USA with Minimum Economic Exposure to USA Top 50 Select 3.5% Decrement Index”, si distingue per un’interessante caratteristica: paga una cedola annuale proporzionale alla performance dell’indice sottostante, anche nel caso in cui l’indice dovesse registrare un ribasso fino al 30%. I titoli che compongono l’indice sono selezionati da MSCI in base a una metodologia proprietaria che analizza i ricavi delle aziende in relazione al loro mercato di destinazione delle esportazioni.

L’indice è composto da 50 società con sede in paesi sviluppati (esclusi gli Stati Uniti), scelte per la loro ridotta esposizione commerciale ai dazi. Questo permette agli investitori di ottenere un’esposizione sui mercati internazionali al di fuori degli USA, investendo in aziende che sono meno impattate dagli effetti delle tariffe, anche per via della natura stessa del loro business.

Le voci dei protagonisti

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit, ha sottolineato la rilevanza del prodotto nel contesto attuale: “Dopo un decennio di sovraperformance del mercato azionario americano, ci troviamo di fronte a indici globali sovraesposti ad aziende e settori che rischiano di essere fortemente penalizzati dai dazi”.

Stéphane Mattatia, Global Head of Index Client Solutions di MSCI, ha aggiunto che in un contesto di rischi transfrontalieri, l’indice offre un approccio differenziato: “In un mondo in cui i rischi transfrontalieri possono rapidamente ridefinire la performance finanziaria, questo indice offre un approccio differenziato all’investimento globale. Insieme a UniCredit, MSCI ha creato un indice innovativo e basato su regole, che unisce l’ampia copertura azionaria globale di MSCI al suo dataset proprietario sull’Esposizione Economica — che misura i ricavi delle aziende in base ai mercati di destinazione finali — per aiutare gli investitori a ridurre l’esposizione ai ricavi provenienti dagli Stati Uniti senza rinunciare alla qualità o alla diversificazione internazionale”.

Il certificato sarà disponibile per i clienti UniCredit in Italia dal 13 agosto al 26 settembre, con una soglia minima di investimento pari a 1.000 euro.