Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha dichiarato in un’intervista radiofonica a Rtl 102.5 di voler riflettere su un possibile aggiornamento degli esami per il rinnovo della patente di guida, legato a limiti di età precisi. Questa decisione nasce dall’analisi dei dati sugli incidenti stradali recenti, che evidenziano l’urgenza di misure più rigorose e fondate sui numeri, piuttosto che sulle semplici impressioni.

Salvini ha ricordato che, nonostante sia stato introdotto un nuovo codice della strada, alcune infrazioni gravi come le inversioni a U in autostrada o la guida contromano non possono essere ulteriormente vietate o sanzionate esclusivamente attraverso il nuovo regolamento. Queste azioni, ha sottolineato, richiedono una presa di coscienza e responsabilità da parte degli automobilisti, che devono mantenere sempre alta l’attenzione alla guida per evitare disastri.

Matteo Salvini ha affermato:

“Noi abbiamo fatto un nuovo codice della strada ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo codice della strada.”

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza di attendere i risultati delle analisi tecniche svolte dagli uffici delle motorizzazioni civili prima di fissare limiti di età specifici per il rinnovo delle patenti di guida.

Matteo Salvini ha aggiunto:

“Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone.”

Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati numerosi incidenti gravi, come quello sull’autostrada A1 che ha causato tre vittime. Di fronte a questa situazione, il ministro invita gli automobilisti a mantenere un comportamento prudente e responsabile al volante.

Matteo Salvini ha concluso sottolineando l’importanza della prudenza:

“Occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri.”