Uno degli scandali più rilevanti di questa estate è stato completamente trascurato: la scarcerazione di alcuni tra i massimi esponenti di uno dei gruppi criminali più potenti d’Europa, il clan Moccia. Si tratta di figure come Antonio, Luigi e Gennaro Moccia, insieme a Pasquale Credentino, Filippo Iazzetta, Massimo Malinconico, Benito Zanfardino, Giovanni Piscopo, Francesco Di Sarno, Francesco Favella, Antonio Nobile, Gennaro Rubiconti e Giovanni Esposito. Tutti loro sono stati liberati per decorrenza dei termini relativi alla custodia cautelare. L’episodio è avvenuto, non casualmente, nel periodo estivo, momento nel quale l’attenzione pubblica è al minimo. In Italia è prassi consolidata far accadere eventi di questa portata durante l’estate, quando scarseggiano le reazioni, anche dai commentatori più assidui. Per il movimento antimafia, questa vicenda rappresenta una delle più grandi battute d’arresto degli ultimi cinquanta anni.

Questa scarcerazione è stata definita un vero e proprio «terremoto» e tale si configura. Il gotha del clan Moccia non è un semplice gruppo di criminali o trafficanti che sono riusciti a eludere la giustizia temporaneamente attraverso un cavillo legale. Al contrario, si tratta di un clan imprenditoriale, dotato di una strategia politica ben definita e di un costante dialogo negoziale con le istituzioni e la società civile. Da anni, infatti, sostengono una tesi che definisce il denaro illecito come «legittimo» purché non sia impiegato per alimentare altri tipi di reati.

Il clan Moccia rappresenta l’avanguardia di tutte le mafie italiane che cercano, in via informale, un riconoscimento della legittimità delle loro attività economiche lecite, da separare dalla parte criminale delle loro operazioni. Secondo i capi mafiosi, ogni tipo di attività commerciale è «sporca» alla radice, ma essi distinguono tra affari «legittimati» e quelli «illegittimi». Sono disposti ad accettare un intervento giudiziario quando si tratta di atti violenti come sparatorie, spaccio o estorsioni, ma non possono più tollerare di essere perseguiti quando investono, acquistano proprietà o costruiscono imprese.

Antonio Moccia rappresenta la mente dietro la strategia descritta, considerato il capo del sodalizio fondato da sua madre Anna Mazza, nota come la prima donna sottoposta al regime del 41 bis e soprannominata “la vedova della camorra”. Da giovane, a soli 13 anni, Antonio uccise all’interno del Tribunale di Napoli Tonino Giugliano, colui che aveva assassinato suo padre Gennaro. Essendo minorenne non fu imputabile, ma questo atto lo consacrò erede del clan.

Il clan Moccia si configura come un consorzio imprenditoriale potente, con un controllo capillare su diversi settori. Gestisce i cantieri dell’alta velocità, una rete di distribuzione di frutta, verdura e formaggi nei mercati ortofrutticoli di Roma, supermercati e persino fino a Barcellona. Possiede decine di ristoranti nella Capitale e investe nella distribuzione di carburante, nella gestione dello smaltimento degli oli esausti e dei rifiuti in diverse province italiane.

La strategia criminale e la dissociazione

Dal punto di vista criminale, il clan adotta una strategia simile a quella della dissociazione tipica del terrorismo politico: accettare condanne individuali ma evitare di coinvolgere l’intera organizzazione, preservando la struttura di base. Il fine è ottenere sconti di pena tramite la confessione per essere considerati non più camorristi e, soprattutto, salvare il patrimonio economico dissociandosi senza pentirsi. Parlano degli omicidi e tacciono sulle fortune accumulate.

Nel corso dell’Operazione Morfeo, emerge uno scambio tra Roberto Moccia e sua madre: quando lui si vanta di essere uno degli imprenditori più influenti di Roma, lei lo ammonisce chiaramente:

“Tutto quello che ha a che fare con la nostra famiglia è camorra.”

Roberto però risponde così:

“Camorra pulita mamma. Mica con la droga.”

Questa affermazione chiarisce la linea di demarcazione che intendono mantenere: separare nettamente il settore criminale da quello legale.

Una comunicazione strategica e i rapporti con il crimine

La difesa del clan Moccia è affidata a un collegio di avvocati provenienti da ambienti politici di sinistra, democratici ed ex magistrati, con l’intento di veicolare un messaggio chiaro: “Non siamo più mafiosi, siamo imprenditori”. Tuttavia, come ogni organizzazione mafiosa, il clan continua a intrecciare rapporti stretti con il crimine.

Michele Senese, considerato il vero boss criminale di Roma, è un uomo vicino proprio ai Moccia. Nonostante la sua crescente autonomia, le indagini hanno rivelato una relazione forte, come testimoniano intercettazioni in cui si diceva:

“Lo sai chi è Angelo Moccia? C’ha un esercito a disposizione…”

E ancora:

“I ristoranti di Roma sono tutti loro! Tutti! Non riconducibili!”

I Moccia operano una distinzione accurata: tutte le organizzazioni satelliti che operano sotto il loro controllo sono dipendenti, ma mantenute a distanza strategica per garantire il controllo senza l’esposizione diretta.

Struttura organizzativa e tentativi di legittimazione

L’operazione Morfeo del 2022 ha svelato l’organigramma del clan, che si presenta come una confederazione piramidale di gruppi locali. Alla cima ci sono i cosiddetti “senatori”, figure con la facoltà di decidere autonomamente sugli affari ma che comunque seguono le direttive della famiglia, che resta egemone. Questa doppia anima si traduce in un’attività legale ufficiale e un’attività illegale nascosta.

I “senatori” fungono da ponte tra i due mondi, con l’obiettivo di spingere per un riconoscimento: lo Stato dovrebbe comprendere che se un clan agisce per vie legali, vince appalti e costruisce regolarmente, non dovrebbe essere perseguito per il suo passato criminale.

Questa linea è stata sostenuta con successo dai figli di Anna Mazza durante l’ultima estate, portando a un evento senza precedenti: la scarcerazione del gotha del clan nel silenzio quasi totale, interrotto solo da poche inchieste di informazione locale.

Influenze e controllo territoriale

Il clan Moccia ha da sempre mantenuto un forte controllo su Parco Verde a Caivano, attraverso sottofamiglie a esso collegate. Numerosi osservatori ritengono che la “tranquillità” garantita sul territorio e il presunto modello di successo siano in parte merito della liberazione dei vertici del clan, anche se questa ipotesi sfiora toni complottistici e non rispecchia pienamente i fatti.

I membri del clan restano liberi non per concessioni o compromessi, ma perché le organizzazioni criminali si sono consolidate in modo estremamente potente, mentre lo Stato mostra fragilità e difficoltà nel contrastarle efficacemente.

Il dibattito politico si sta concentrando esclusivamente su questioni militari come omicidi e spaccio, trascurando aspetti più ampi dei problemi sociali. Questo approccio ha facilitato la loro liberazione, non uno scambio come si sta discutendo in queste ore.