Guala Closures, azienda originaria di Alessandria, ha siglato un accordo per l’acquisizione – tramite la sua controllata indiana – della divisione chiusure metalliche (chiusure a corona e Ropp) di Oricon Enterprises Ltd., un operatore di rilievo in vari settori quotato alla borsa indiana. La divisione packaging di Oricon Enterprises (Oriental Containers) serve oltre 100 clienti in più di 20 Paesi, con un fatturato di circa 12 milioni di euro nei 12 mesi precedenti a marzo 2025.

Guala Closures è presente nel mercato indiano dal 1994, concentrandosi sulle chiusure di sicurezza in plastica. Attraverso questa acquisizione, come riportato in una nota ufficiale, l’azienda amplia significativamente la propria offerta.

Guala Closures ha dichiarato:

“Questa acquisizione strategica rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo della divisione globale delle chiusure a corona del gruppo, avviata nel 2024 in seguito alle acquisizioni di Astir Vitogiannis e Coleus. Inoltre, permetterà l’avvio di una produzione in India, paese dove i settori della birra e delle bevande analcoliche (CSD) sono in forte espansione.”

Parallelamente, Guala Closures estende la sua gamma di chiusure ad alto valore aggiunto per il mercato locale dei superalcolici, iniziando la produzione in loco di chiusure Ropp in alluminio e soluzioni di sicurezza indirizzate ai segmenti premium e super-premium. Questa operazione rafforza inoltre la presenza e l’offerta del gruppo nell’area Asia-Pacifico.

Il completamento dell’acquisizione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni, tra cui le necessarie approvazioni normative, e si prevede che si concluda nel quarto trimestre del 2025.