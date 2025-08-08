Il Giappone mostra un quadro economico contrastante. A giugno, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica del Giappone, la spesa media mensile delle famiglie composte da due o più persone è aumentata, ma il reddito medio reale è diminuito.

I numeri della spesa e del reddito

Nel dettaglio, la spesa media mensile delle famiglie è stata di 295.419 yen, registrando un aumento del 5,2% in termini nominali e dell’1,3% in termini reali rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il reddito medio mensile per le famiglie di lavoratori si è attestato a 976.268 yen. Questo valore, pur mostrando un incremento nominale del 2%, rappresenta una diminuzione dell’1,7% in termini reali rispetto a giugno dell’anno precedente.