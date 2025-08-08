L’Italia si prepara a un nuovo, massiccio esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto. Per garantire la massima fluidità e sicurezza sulle strade, Anas ha annunciato la sospensione di 1.392 cantieri, un numero che rappresenta l’83% del totale. L’operazione arriva in concomitanza con quello che si preannuncia come il weekend più critico dell’estate, con l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas che stima oltre 12,6 milioni di spostamenti di veicoli.

Bolli neri e rossi, i giorni più caldi del traffico

Le previsioni di Viabilità Italia indicano una situazione particolarmente impegnativa. La mattinata di domani, sabato 9 agosto, è stata classificata con il bollino nero, il che suggerisce un’intensa mobilità in uscita dai grandi centri urbani verso le coste del sud e le mete montane del nord. Un’attenzione speciale è richiesta anche per i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Il bollino rosso, invece, è previsto per il pomeriggio di oggi, venerdì, e per tutta la giornata di domenica 10 agosto, quando si concentreranno i primi rientri verso le grandi città per chi si è concesso un weekend breve. Per alleggerire la pressione, resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti in orari prestabiliti, inclusi quelli serali e domenicali.

Gli interventi e la voce di Anas

Per far fronte all’ondata di traffico, Anas ha potenziato la sua presenza sul territorio, impiegando circa 2.500 risorse in turnazione e assicurando un monitoraggio del traffico 24 ore su 24. A partire da oggi, inoltre, la strada statale 51 “Di Alemagna” è stata riaperta H24 all’altezza di San Vito di Cadore.

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nella foto, ha sottolineato l’impegno dell’azienda: “In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni, cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

Tra le principali arterie che saranno interessate da un’intensificazione del traffico, si segnalano l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la statale 106 Jonica in Calabria, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina nel Lazio, e l’E45 che collega il nord-est con il centro Italia.