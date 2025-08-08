Nessuna sorpresa è arrivata ieri sera con la conferma unanime della direzione regionale del Partito Democratico, che ha indicato ad acclamazione Eugenio Giani come candidato presidente della Regione Toscana. L’assemblea, riunita in via Forlanini, non ha espresso votazioni formali né alternative, poiché nessun altro nome era in corsa e la maggioranza dell’assemblea non ha mostrato alcuna opposizione a proseguire con la candidatura di Giani, messa nero su bianco ormai un mese fa.

Il governatore uscente, dopo la conferma, ha concluso l’incontro con un discorso lungo e appassionato, ribadendo la necessità di partire da lui per consolidare il percorso elettorale e politico della coalizione.

Prima di questa decisione formale, molta attenzione era rivolta al risultato della consultazione online interna al Movimento 5 Stelle, che, comunque, non ha mai inciso sull’appoggio confermato dal Pd a Giani. Tutti i componenti della direzione dem sapevano che la scelta era ormai definita e che, indipendentemente dalle opinioni, Giani rappresenta il punto di partenza imprescindibile per la coalizione.

Il campo largo, il programma e le dinamiche interne al Pd

All’ordine del giorno non ci sono soltanto i rapporti con gli altri partiti della coalizione e la definizione di un programma condiviso per la campagna elettorale, ma anche questioni interne delicate legate alle deroghe per le ricandidature: a Roma si vorrebbero concedere al massimo tre ricandidature, in un tentativo di equilibrare rinnovamento e continuità.

Un altro tema di discussione riguarda la possibile introduzione di un listino bloccato con tre candidati. Questa ipotesi appare però ora in fase di stallo, poiché l’applicazione di tale sistema elettorale non garantirebbe l’elezione di un consigliere regionale del Pd nelle province di Massa Carrara e Grosseto.

Questi argomenti verranno approfonditi nella ripresa dei lavori della direzione dem, che si terrà nell’ultima settimana di agosto, in un clima politico che si preannuncia complesso e ricco di sfide.

Giani ha finalmente ricevuto il sostegno unanime del partito dopo settimane di attesa, con entrambe le anime, sia quella legata a Schlein sia quella riformista, che si dichiarano soddisfatte e compatte. Se da una parte Fossi ha ringraziato Giani, sottolineando «il rapporto virtuoso tra il partito e lui», dall’altra Giani ha espresso gratitudine verso Fossi e il partito, rimarcando i concetti di «unità e convergenza».

Ora sarà il centrodestra a dover indicare il proprio candidato governatore: Alessandro Tomasi, scelto da Fratelli d’Italia ma sostenuto da tutta la coalizione. La sua nomina avverrà non appena si definirà il quadro nazionale con Forza Italia e Lega, dopo settimane di trattative e schermaglie. La direzione regionale del partito, convocata con un unico punto all’ordine del giorno, ovvero «adempimenti per le elezioni regionali», si è svolta in modalità mista, sia in presenza sia online (molti hanno preferito quest’ultima opzione a causa delle vacanze) e ha preso avvio dopo le ore 21.30, quando ormai era nota la decisione del M5S.

Il clima nella direzione del Pd

I lavori della direzione si sono svolti in un’atmosfera ulteriormente distesa a seguito della consultazione dei pentastellati. La seduta è stata aperta dalla relazione a braccio del segretario Emiliano Fossi, che ha ripercorso le tappe fino all’attuale situazione politica, rivendicando la scelta del campo largo. Ha inoltre delineato tempi, incontri e fasi necessarie per giungere a un programma condiviso con gli alleati, che rappresenti anche un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Successivamente, sono intervenuti due esponenti tecnici, che hanno illustrato i passaggi da compiere entro il 12 settembre, termine ultimo per presentare liste e programmi in vista delle elezioni regionali previste per il 12 ottobre, come sostenuto da Giani e dalla maggioranza dei democratici. A seguire è iniziato il dibattito interno.

I toni sono rimasti pacati, senza alcun conflitto o tensione. È stato ribadito il perimetro dell’alleanza e discussi i temi principali del programma. Giani ha prestato attenzione agli interventi prima di prendere la parola per confermare ufficialmente il via libera del partito al suo secondo mandato. Ha anche sottolineato «la centralità del partito nella coalizione», invitando tutta la formazione a uno sforzo immediato di organizzazione e mobilitazione, poiché intende firmare il decreto per fissare il voto al 12 ottobre già nella settimana successiva, «dopo aver consultato gli alleati».

In sostanza, mancano appena 65 giorni a partire da oggi per la campagna elettorale della regione.