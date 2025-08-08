Via libera a un piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione che prevede l’ingresso di 9.300 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Il decreto, che autorizza le procedure di reclutamento, è stato firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, nella foto, in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.
Un investimento da 300 milioni
Il costo totale del piano si aggira intorno ai 300 milioni di euro. Le assunzioni coinvolgeranno 33 diverse amministrazioni, tra cui Ministeri, la Presidenza del Consiglio, Agenzie ed enti pubblici non economici. L’iniziativa mira a colmare le lacune di organico e a rafforzare la struttura organizzativa della PA.
“Un risultato importante che consente di contribuire alla riduzione dell’arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni” si legge nella nota ufficiale.
I profili ricercati
Il piano prevede l’assunzione di una vasta gamma di profili professionali, tra cui dirigenti, magistrati, medici, funzionari e professionisti tecnici, ma anche personale amministrativo come assistenti e operatori.