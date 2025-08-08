Un’ombra scura si allunga sul cielo del Senegal. La compagnia di bandiera Air Senegal è sull’orlo del baratro, vittima di una crisi finanziaria che ha portato Carlyle Aviation Partners, una società di noleggio aerei, a chiedere la messa a terra e il sequestro dell’intera flotta. Quella che era un’azienda in espansione, ora ha già ridotto drasticamente le sue rotte, volando solo su collegamenti nazionali e regionali.

Il peso dei debiti e la richiesta di aiuto internazionale

Carlyle Aviation Partners sostiene di non ricevere i pagamenti per il noleggio degli aerei da febbraio 2024, una situazione che ha portato alla drastica richiesta. Ma non è l’unico fronte di debito aperto: la compagnia ha accumulato quasi 40 milioni di dollari solo nei confronti dell’aeroporto di Dakar.

Di fronte a un quadro così preoccupante, il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha iniziato a muoversi in cerca di un salvataggio. Ha sondato la disponibilità del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per un’operazione di supporto. L’esito di queste trattative sarà decisivo per il futuro di una compagnia che, fino a poco tempo fa, rappresentava la speranza di una connettività aerea per il Paese.