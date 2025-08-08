Nel pieno momento in cui nei laboratori già preparavano il primo impasto per i panettoni natalizi destinati all’export in Australia, martedì scorso nessuno ha notato l’arrivo di Massimiliano Santini nella piccola sala del celebre Bar Fiasconaro, di fronte al campanile della Matrice Vecchia, nel cuore di Castelbuono, a 400 metri sopra Cefalù. Proveniente da Pesaro, Santini è l’ex coordinatore degli Eventi per il Comune guidato fino a un anno fa dall’ex sindaco Matteo Ricci.

Un volto sconosciuto persino ai camerieri del bar, che invece si mostravano premurosi verso un altro noto avventore, il loro concittadino Gioacchino Genchi, 64 anni, ex agente di polizia esperto in intercettazioni. Genchi, perito informatico sospeso dal ruolo di vicequestore e poi reintegrato dal Consiglio di giustizia amministrativa, con una moglie magistrato, è da molti anni avvocato con studi a Roma e Palermo. Le sue vacanze si svolgono a Castelbuono, dove a 18 anni fu consigliere comunale del MSI, per poi diventare una figura di spicco al fianco di Antonio Di Pietro in un congresso di Italia dei Valori.

Dopo un lungo viaggio, è proprio a lui che si è rivolto Santini, principale indagato nell’inchiesta per corruzione condotta dalla Procura di Pesaro. Rimasto in silenzio durante l’interrogatorio di garanzia con i pubblici ministeri, Santini si è mostrato molto più loquace con Genchi. Tra un caffè, qualche dolce e scartoffie legali, è bastato poco affinché l’avvocato, un tempo riconosciuto come il consulente di punta del pool antimafia ai tempi di Giovanni Falcone, accettasse la difesa di questo importante imputato.

È stato rapidamente raggiunto un accordo con un primo consiglio chiaro: «Deve distaccarsi dal contesto locale». In altre parole, è preferibile evitare legali troppo radicati nell’ambiente marchigiano, circostanza che ha portato alla revoca immediata dell’avvocato originario di Pesaro, Paola Righetti. Inoltre, la posizione di Santini deve risultare completamente distinta da tutti gli altri, incluso lo stesso Ricci.

Gioacchino Genchi ha sottolineato: «Dobbiamo puntare al riconoscimento di tutte le attenuanti possibili, perché Santini…

(testo incompleto)

Non può essere considerato l’unico responsabile a sostenere il peso della vicenda.

Attenuanti che potrebbero aggravare le accuse contro Ricci? «Io difendo il mio assistito, non Ricci. Dobbiamo far emergere eventuali condotte illecite commesse da terzi, pubblici ufficiali e privati, potenzialmente in concorso con lui.»

A Santini viene ricordata la massima di un suo maestro: «L’ingratitudine umana è più grande della misericordia di Dio». Un’affermazione tagliente che sottolinea: «Santini ha ottenuto vantaggi economici, ma altri hanno tratto profitti politici ancora più rilevanti dal suo operato.»

Questa consapevolezza ha guidato la scelta strategica di richiedere un nuovo interrogatorio, come spiegato da Genchi nella sua memoria: «Questa volta per poter parlare e recuperare, insieme ai pm, le chat cancellate dal cellulare di Santini.»

Un tema tecnico e delicato, congeniale all’ex poliziotto spesso ironicamente soprannominato «Interceptor», appellativo usato per provocarlo. Egli infatti non perdeva occasione per precisare di non aver mai intercettato direttamente nessuno, ma di aver incrociato numeri telefonici e tabulati per scoprire i legami illeciti tra boss e complici, un metodo simile a quello utilizzato da Falcone.

Qual è il passo successivo? «Ora forniremo ai magistrati le password dell’account iCloud per accedere all’iPhone 14 ProMax di Santini.»

A quale scopo? «Per consentire il recupero dei backup iCloud relativi all’account ormai cancellato. Recupereremo tutto.»

Un «tutto» che rappresenta una sfida e una minaccia per chi si sente ora sotto scrutinio.