La mattina di martedì 21 gennaio, quando il generale libico Osama Najeem Almasri si trovava in custodia da due giorni e la corte d’appello di Roma stava per decidere se confermare il suo arresto, gli operatori del ministero della Giustizia incaricati di risolvere ogni questione legale e di consegnare il ricercato alla Corte penale internazionale (CPI) si trovarono davanti a un ostacolo apparentemente insormontabile: un problema di natura politica.

La dottoressa Cristina Lucchini, dirigente dell’ufficio Cooperazione giudiziaria internazionale, ha spiegato al Tribunale dei ministri che, durante le varie riunioni e consultazioni con la capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, la dottoressa Giusi Bartolozzi, emerse chiaramente come le valutazioni non fossero esclusivamente legali, ma coinvolgessero contesti istituzionali e politici a cui il loro ufficio tecnico non aveva accesso.

I collaboratori del ministro Nordio avevano redatto un provvedimento da sottoporre alla sua firma, finalizzato a sanare qualsiasi irregolarità nel fermo di Almasri. Tra i punti affrontati vi era anche la questione del periodo dei presunti reati contestati dalla Corte penale internazionale, che il Guardasigilli avrebbe poi definito in Parlamento «vizio assoluto». Il testo preparato indicava le date precise, ottenute dall’analisi dei documenti provenienti dall’Aia, per superare proprio questo vizio.

Tuttavia, quel documento rimase adagiato sulla scrivania della capo di gabinetto e non fu mai inviato. Nel frattempo, il telefono restava spento e la casella di posta elettronica del funzionario della CPI, che aveva più volte richiesto un confronto con gli uffici ministeriali per chiarire ogni dubbio, rimaneva senza risposta. Un incontro fissato venne annullato all’ultimo momento.

Le osservazioni di natura non esclusivamente giuridica menzionate dalla dottoressa Lucchini erano state anticipate anche dall’allora capo del Dipartimento Affari di Giustizia, Luigi Birritteri, il quale aveva parlato di una possibile «esigenza politica» che influenzava le decisioni riguardanti il caso.

Contesto istituzionale e limiti dell’ufficio tecnico

L’aspetto politico si rivelò dunque un elemento fondamentale che ostacolava l’intervento del ministero della Giustizia. L’ufficio Cooperazione giudiziaria internazionale, pur avendo competenze tecniche e legali, non aveva strumenti per gestire questioni politiche che influenzavano la gestione del caso. La comunicazione con la CPI si dimostrò complicata e inficiata da mancate interlocuzioni, lasciando così il problema irrisolto sotto una luce puramente legale.

L’incertezza sulle modalità di gestione dell’arresto e la mancata firma del provvedimento voluto dal ministro rappresentarono la fotografia di una situazione in cui ragioni di sicurezza, diplomazia e politica internazionale si intersecavano in modo tale da bloccare le procedure giudiziarie formali.

Implicazioni politiche del caso Almasri

Il caso di Osama Najeem Almasri andò ben oltre la semplice applicazione delle norme giuridiche. L’interesse politico e diplomatico, specie nei rapporti tra Italia, Libia e la Corte penale internazionale, condizionò il percorso giudiziario, mostrando come spesso le decisioni legali siano intrecciate a valutazioni strategiche di più alto livello.

Il mancato coordinamento tra le istituzioni, i timori sulle ripercussioni diplomatiche e la gestione riservata delle informazioni indicarono chiaramente che la risoluzione del caso non poteva essere esclusivamente affidata a strumenti giuridici, ma necessitava di un’approfondita valutazione politica e diplomatica.

In definitiva, la testimonianza di Cristina Lucchini ha evidenziato come, nel contesto delle giurisdizioni internazionali, la linea tra diritto e politica sia spesso sottile e complessa, influenzando la concreta applicazione delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Nella mail inviata domenica 19 gennaio, anche al deputato Bartolozzi, si faceva riferimento a una «valenza politica di non trascurabile entità» riguardo ai rischi di ritorsioni libiche, segnalati dal capo dell’Aise Giovanni Caravelli durante riunioni riservate convocate a Palazzo Chigi, alle quali partecipò anche la capo di gabinetto del ministro Nordio. Quest’ultima, di fronte ai giudici, ha ammesso:

«Non si trattava solo del problema dell’ordinanza, non era una questione di poco conto… qui c’era il problema del segreto di Stato».

Tuttavia, nonostante la percezione della presenza di un vincolo di segretezza, nessuno lo ha formalmente imposto. Né l’Aise ha opposto restrizioni quando il Tribunale dei Ministri ha acquisito la documentazione relativa al caso Almasri, inclusa la relazione classificata «segreta» redatta da Caravelli (allegata agli atti con misure di tutela previste dalla legge). Il direttore dell’Aise ha illustrato dettagliatamente, nella sua deposizione, i pericoli cui avrebbero potuto andare incontro cittadini italiani in Libia come possibile ritorsione per la cattura del generale e la sua eventuale consegna alla Corte Penale Internazionale de L’Aia.

Il caso Argo 16

Per giustificare l’utilizzo di un aereo dei servizi segreti per riportare Almasri a Tripoli, Caravelli ha richiamato il precedente di Argo 16: un velivolo del Sid che, nel settembre 1973, trasportò in Libia alcuni terroristi palestinesi. Quel velivolo precipitò poco dopo in circostanze ancora oggi poco chiare. All’epoca, il governo oppose il segreto di Stato alle indagini condotte dal giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni, ma questa volta tale misura non è stata adottata.

Dalla relazione del Tribunale dei Ministri emerge che le spiegazioni governative sul rilascio del ricercato sono state tra loro contrastanti: si è passati dalla presunta responsabilità esclusiva della Corte d’Appello, ai presunti errori nel mandato d’arresto, fino alla necessità di valutare una richiesta di estradizione dalla Libia, che però è giunta solo dopo il rimpatrio di Almasri. Tale richiesta era stata considerata dal ministero della Giustizia come «strumentale, priva di qualsiasi provvedimento o documentazione utile». Tutte queste giustificazioni sono state smontate singolarmente dall’indagine della magistratura.

L’ultima difesa invocata

Non a caso, dopo un’attenta analisi di ogni documento del procedimento, e forse rendendosi conto che le spiegazioni date non resistevano ai riscontri, la difesa dei tre membri dell’esecutivo indagati ha invocato come ultima argomentazione la carta dell’«interesse essenziale» dello Stato di fronte a un «pericolo grave e imminente». Si tratta dunque di una questione di «sicurezza nazionale», motivata da ragioni diverse rispetto a quelle sinora presentate, probabilmente non dichiarabili pubblicamente in quanto connesse alle delicate relazioni con la Libia e con le milizie a cui era vicino Almasri. Tali relazioni sarebbero state tutelate anche a scapito del rispetto delle norme che regolano i rapporti dell’Italia con la Corte Penale Internazionale.

Tuttavia, dopo aver valutato che anche i rischi sollevati dal governo non presentavano caratteri di indilazionabilità o necessità tali da giustificare la violazione della legge, i magistrati si sono concentrati sui fatti ricostruiti e sui reati ipotizzati. Non spetta infatti a loro decidere se l’imputato abbia agito per tutelare un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato o per perseguire un superiore interesse pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni governative. Questa valutazione appartiene esclusivamente al Parlamento, che con una sua decisione insindacabile può decidere di bloccare un’azione penale.

Del resto, già due giorni dopo l’arresto di Almasri, una funzionaria del ministero aveva intuito che tutto il lavoro svolto fino a quel momento sarebbe risultato inutile, in quanto erano in corso «valutazioni non solo giuridiche».