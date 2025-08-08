Il Consiglio regionale della Calabria è stato formalmente sciolto in seguito alle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Tale decisione è stata ufficializzata durante la seduta dell’assemblea legislativa, convocata dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, subito dopo la ricevuta comunicazione delle dimissioni da parte di Occhiuto. In virtù delle normative vigenti, la rinuncia del presidente comporta automaticamente lo scioglimento dell’intero Consiglio regionale.

Roberto Occhiuto aveva precedentemente annunciato la sua intenzione di dimettersi lo scorso 31 luglio, manifestando contestualmente la volontà di presentarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali.

Roberto Occhiuto ha detto:

«Ho deciso di dimettermi, ma ho anche deciso di ricandidarmi. Ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria».

Per quanto riguarda la data delle prossime elezioni regionali, si prevede che il voto venga convocato a novembre in concomitanza con quello di altre regioni italiane, fatta eccezione per le Marche. Questa tornata elettorale segnerà quindi una nuova fase per la governance regionale calabrese.

Contesto e Implicazioni Politiche

Lo scioglimento del Consiglio regionale rappresenta un passaggio istituzionale cruciale che apre le porte a una riorganizzazione del governo locale. Le dimissioni anticipano un rinnovamento delle rappresentanze, offrendo l’opportunità di ridefinire le priorità amministrative in un territorio caratterizzato da sfide significative in ambito sociale, economico e infrastrutturale.

La scelta di Occhiuto di dimettersi pur mantenendo la candidatura per la presidenza riflette una strategia politica volta a rinnovare il mandato attraverso il coinvolgimento diretto degli elettori, auspicando una conferma di fiducia per il proprio progetto di governo.

Le consultazioni elettorali di novembre saranno pertanto un momento determinante per la Calabria, con un’attenzione particolare alle dinamiche politiche nazionali che influenzeranno inevitabilmente anche le strategie regionali.