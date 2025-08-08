I mercati azionari europei registrano pochi movimenti, seguendo un’apertura moderatamente positiva di Wall Street. La Borsa di Milano si distingue per la migliore performance, segnando un incremento dello 0,7%, seguita da Madrid che mostra una crescita dello 0,6%.
Parigi avanza lievemente dello 0,2%, mentre Londra e Francoforte registrano un calo dello 0,1%, accompagnate da Amsterdam che scende dello 0,2%.
Il differenziale tra i titoli di Stato italiani a 10 anni (BTP) e i Bund tedeschi si mantiene sui 79 punti base, dopo aver toccato in mattinata i minimi da oltre un decennio.
L’euro perde leggermente terreno sul dollaro, attestandosi a 1,165 dollari.
I prezzi dell’energia mostrano una leggera ripresa: il gas naturale si porta a circa 33 euro per megawattora, mentre il petrolio sale a circa 64 dollari al barile.
Nel contesto di questa stabilità, tra i titoli principali della Borsa di Milano, Banco BPM e Unicredit emergono come i più acquistati, registrando rispettivamente rialzi dell’1,7% e dell’1,4%. In controtendenza, Unipol mostra una performance negativa, cedendo il 2,5% a 17,5 euro dopo la pubblicazione della semestrale.