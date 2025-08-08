Alla Festa dell’Unità di Bibbiano, il segretario locale del Partito Democratico, Daniele Caminati, si è espresso con franchezza dopo la sentenza di primo grado dell’inchiesta «Angeli e Demoni»: «Abbiamo resistito, altrimenti la mappa politica della regione sarebbe potuta cambiare radicalmente. Ci sono stati vicini soltanto alcuni parlamentari e consiglieri regionali».

Con queste parole, Daniele Caminati, storico dirigente della sinistra reggiana e segretario del PD di Bibbiano, ha manifestato un forte senso di sollievo e una critica aperta nei confronti del partito nazionale. Mercoledì sera ha inaugurato l’edizione 2025 del Festivald’Enza, la festa dell’Unità della Val d’Enza reggiana, ospitata nel parco Manara di Bibbiano, uno dei luoghi simbolo della lunga e complessa vicenda dell’inchiesta sui servizi sociali e gli affidi «Angeli e Demoni».

Questa inchiesta, emersa nel giugno 2019, ha catapultato la comunità di Bibbiano al centro del dibattito nazionale, con ripercussioni profonde sulla vita politica e sociale locale. Tuttavia, le recenti sentenze di primo grado hanno fortemente ridimensionato, e in alcuni casi annullato, le accuse inizialmente formulate contro gli imputati coinvolti.

L’inchiesta «Angeli e Demoni» e la ferita ancora aperta a Bibbiano

In un territorio storicamente legato alla sinistra come Bibbiano, la festa dell’Unità ha inevitabilmente toccato il tema di questa vicenda tanto dolorosa quanto mediatica. L’evento clou della serata è stata la presentazione del libro «La Giustizia non è una dea bendata», scritto da Luca Bauccio, uno dei difensori dei protagonisti dell’inchiesta.

Il dibattito si è sviluppato in un confronto con il sociologo Gino Mazzoli, mentre Daniele Caminati ha introdotto i temi del libro, sottolineando il bisogno di riflessione e criticità sul sistema giudiziario e mediatico che ha travolto una comunità.

Alla presentazione hanno partecipato diverse centinaia di persone, tra cui Andrea Carletti e Paolo Colli, all’epoca rispettivamente sindaci di Bibbiano e di Montecchio Emilia, entrambi inquisiti e successivamente assolti. Carletti ha infatti trascorso alcuni mesi agli arresti domiciliari nel 2019 e, in seguito, ha sporto denuncia contro diversi esponenti politici per le accuse e le offese subite, tra cui l’allora vicepremier Luigi Di Maio.

Il segretario locale del Pd ha descritto la situazione come «una bomba atomica» nel suo intervento inaugurale della serata, toccando numerosi argomenti e sottolineando la «resistenza» della comunità di Bibbiano. Ha affermato: «A Bibbiano sembrava fosse esplosa una bomba atomica. In questo luogo sono passate persone di ogni genere, molte con magliette nere; i volontari e le volontarie della festa hanno ricevuto minacce anonime. Tuttavia, non ci siamo mai arresi».

Ha aggiunto di aver resistito alle provocazioni, anche nei momenti più difficili: «Abbiamo proseguito con un’amministrazione il cui sindaco era agli arresti domiciliari, sostenuti da un partito che a livello locale ha mantenuto la propria posizione. Sapevamo quali rischi correvamo. Se avessimo ceduto, il Comune sarebbe stato commissariato, Bibbiano forse avrebbe assunto un altro nome e la geografia politica regionale e nazionale sarebbe cambiata». Ha inoltre ricordato le contrastate elezioni regionali di gennaio 2020, dove il caso Bibbiano era costantemente al centro del dibattito.

Caminati ha sottolineato con orgoglio la tenuta a livello locale, sia della comunità di Bibbiano sia della provincia di Reggio Emilia, ma ha anche evidenziato la distanza del suo partito a livello nazionale: «Siamo stati completamente abbandonati dal Pd nazionale. Solo alcuni parlamentari e consiglieri regionali ci hanno mostrato sostegno. Il Pd nazionale ci ha lasciati soli, mentre noi abbiamo sempre affermato che le decisioni dovevano essere prese da noi».

Riguardo al presente, ha concluso: «Qualche giorno fa ho incontrato Elly Schlein alla festa dell’Unità di Sant’Ilario. Ha promesso che ci avrebbe incontrati; la comunità aspetta da sei anni e aspetterà ancora».