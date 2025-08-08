Banca Generali ha annunciato una raccolta netta totale di 522 milioni di euro per il mese di luglio 2025, portando il totale da inizio anno a 3,5 miliardi di euro. Questo risultato si inserisce in un contesto di crescente domanda da parte delle famiglie per la riqualificazione dei propri portafogli, spinta anche dalla riduzione dei tassi di mercato risk free.

Focus sugli investimenti ad alto valore aggiunto

La raccolta in “Assets under Investment” a luglio è stata di 168 milioni di euro, contribuendo a un totale di 1,8 miliardi di euro da inizio anno. Questo dato è il risultato di flussi netti pari a 218 milioni di euro in soluzioni gestite e assicurative ad alto valore aggiunto. In particolare, si è registrato un forte interesse per le soluzioni gestite, che hanno visto flussi significativi nei fondi/Sicav di casa (116 milioni nel mese e 381 milioni da inizio anno). Tale risultato è stato favorito dal lancio di nuovi comparti azionari e alternativi che hanno ampliato l’offerta della banca. Anche i contenitori finanziari hanno confermato il loro appeal, grazie alle caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, generando 52 milioni di euro nel mese e 681 milioni da inizio anno. Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, la domanda è rimasta stabile, con una raccolta di 18 milioni di euro a luglio, dopo la forte dinamica dei mesi precedenti.

Conti amministrati trainano gli “Altri Attivi”

Sul fronte degli “Altri Attivi”, si è verificata una crescita notevole, trainata in particolare dai conti amministrati, che hanno registrato 407 milioni di euro nel mese. Tuttavia, il dato cumulato da inizio anno per i conti amministrati, pari a 1,7 miliardi di euro, mostra un rallentamento rispetto ai 2,2 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il commento dell’Amministratore Delegato

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella foto, ha commentato positivamente i risultati: “Un mese positivo per i flussi complice il lancio di nuove strategie nell’ambito dei fondi che han subito raccolto l’attenzione della domanda. Permane l’incertezza esogena alla banca, e la volatilità sui mercati dai dazi e dalle prospettive dei tassi. In questo contesto assume ancora maggiore importanza il grande lavoro dei nostri banker al fianco della clientela. Con oltre tre miliardi e mezzo di raccolta guardiamo all’ultima parte dell’anno con fiducia e ottimismo al target di sei miliardi che ci siamo prefissati”.