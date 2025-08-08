L’Italia commemora oggi, 8 agosto 2025, il 69° anniversario della tragedia di Marcinelle, un evento che nel 1956 segnò profondamente la storia del nostro Paese e l’emigrazione lavorativa. L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil) ha voluto ricordare la data con una riflessione che va oltre la semplice memoria, tracciando un legame diretto tra il disastro di allora e le attuali sfide legate alla sicurezza e alla vita umana sul posto di lavoro.

Il monito del passato per il presente

Antonio Di Bella, presidente nazionale di Anmil, ha sottolineato come la commemorazione non sia mai stata così necessaria. “Oggi ricordiamo i 262 minatori, di cui 136 italiani, che persero la vita l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone del Bois du Cazier, in Belgio”. Questa data, dal 2001, è ufficialmente riconosciuta come la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. In un contesto geopolitico segnato da profonde incertezze, Di Bella invita a riflettere sulla “valenza centrale” dell’anniversario. Il parallelismo con l’emigrazione contemporanea è inevitabile: il presidente mette in luce la specularità tra i nostri connazionali del dopoguerra, che cercavano fortuna in una cornice di dramma economico, e i migranti economici attuali che, troppo spesso, “non hanno neanche la ‘fortuna’ di giungere salvi verso le loro destinazioni”.

La sicurezza, una questione di organizzazione, non di fatalità

Il tema della sicurezza sul lavoro emerge con forza nelle parole di Paolo Bruschi, presidente di Anmil Massa Carrara. Riferendosi a Marcinelle, Bruschi smentisce categoricamente l’idea della fatalità, un’accusa spesso rivolta ai lavoratori stessi. “La strage di Marcinelle ci deve inoltre rammentare […] quanto i grandi disastri sul lavoro – i tristemente ancora troppo ricorrenti incidenti plurimi – smentiscano categoricamente la troppo spesso utilizzata attribuzione delle cause alla superficialità del lavoratore dimostrando con una forza senza pari quanto negli anni ’50, come oggi, la mancanza di formazione e il mancato rispetto nei confronti della vita umana siano imputabili all’organizzazione del lavoro e non alla forza umana che la porta avanti”. Questa osservazione trova un triste riscontro nei dati recenti dell’Inail: nei primi sei mesi del 2025, in Italia si sono verificati 299.130 incidenti e 502 morti sul lavoro, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche le malattie professionali sono in crescita, con 50.986 denunce e un incremento del 12%.

Una giustizia che non convince e un futuro da costruire

Bruschi ricorda con amarezza le conseguenze legali della strage di Marcinelle: dopo un’indagine caratterizzata da omissioni, il processo portò alla condanna di un solo responsabile, a “sei mesi di reclusione e una multa” per 262 morti. Da qui, la domanda sorge spontanea: “Viene spontaneo chiedersi quanto la società riesca realmente a trarre insegnamento dalle tragedie del passato”. Il presidente invita a percorrere con la coscienza la sequela di stragi che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni, per non smettere di combattere e di denunciare. “Penso sia quello che ci viene domandato in questo Giorno di Memoria per non smettere di combattere, denunciare, essere in prima linea per trarre dalla nostra Storia, passata e recente, gli strumenti per cambiare”.