Tornano gli incentivi per l’acquisto di automobili elettriche, questa volta finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli aiuti possono arrivare fino a 11.000 euro, variabili in base al reddito dell’acquirente, nel caso di sostituzione di un veicolo tradizionale con uno a zero emissioni. Per le microimprese, gli incentivi per i veicoli commerciali elettrici possono raggiungere i 20.000 euro.

Questa misura, prevista nella rimodulazione del Piano dello scorso maggio, è ora attiva grazie al decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina gli incentivi a fondo perduto.

L’iniziativa è rivolta sia a persone fisiche che a microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, ossia città con più di 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo.

Il programma, finanziato con 597 milioni di euro del PNRR, utilizza fondi precedentemente destinati alla rete di ricarica elettrica. L’obiettivo è favorire il ricambio del parco auto con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria.

Per poter usufruire del contributo, è necessario rottamare un veicolo a motore termico fino alla classe Euro 5. Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma online per la richiesta degli incentivi saranno comunicate tramite un avviso ufficiale pubblicato sul sito del ministero.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha dichiarato:

“Con questo nuovo schema di incentivi vogliamo velocizzare la transizione nel settore della mobilità privata e commerciale, offrendo un concreto sostegno a cittadini e microimprese nelle aree urbane maggiormente colpite dall’inquinamento. Grazie al PNRR, mettiamo a disposizione risorse significative per promuovere l’adozione di veicoli a zero emissioni, contribuendo a città più pulite e vivibili. Gli incentivi sono calibrati per supportare principalmente chi ha redditi più bassi e le microimprese, perché la transizione energetica deve essere sostenibile anche socialmente.”

Dettagli sull’incentivo

L’incentivo per le persone fisiche che acquistano un’auto elettrica può arrivare fino a un massimo di 11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, mentre per coloro con un ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro l’importo massimo previsto è di 9.000 euro.

Per le microimprese, invece, l’incentivo riguarda l’acquisto di veicoli commerciali elettrici nelle categorie N1 e N2, e può raggiungere fino a 20.000 euro per ciascun mezzo. Tale contributo è soggetto al limite del 30% sul prezzo di acquisto e al rispetto delle normative sugli aiuti “de minimis”.

Modalità di accesso e erogazione

Le domande di incentivo saranno gestite tramite una piattaforma digitale creata da Sogei, che permetterà la registrazione dei beneficiari e dei venditori aderenti all’iniziativa, nonché la generazione dei bonus.

Il contributo sarà concesso sotto forma di sconto diretto al momento dell’acquisto del veicolo, semplificando così l’accesso ai benefici economici.