L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha annunciato il versamento di oltre 24 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole e rurali italiane. I fondi, relativi alle campagne 2023 e 2024, sono destinati a finanziare gli aiuti diretti e i progetti di Sviluppo Rurale SIGC. Questo intervento fa parte del programma di semplificazione e accelerazione dei pagamenti promosso dall’Agenzia.

Dettagli dei pagamenti

Il piano di liquidazione ha coinvolto migliaia di beneficiari in diverse regioni. Nello specifico:

Campagna 2023 – Aiuti diretti: Sono stati erogati oltre 4 milioni di euro a beneficio di più di 20.000 aziende.

Campagna 2024 – Aiuti diretti: Oltre 12 milioni di euro sono stati destinati a più di 13.000 beneficiari.

Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale SIGC, sono stati liquidati complessivamente oltre 6 milioni di euro per 1.232 domande, con una ripartizione regionale che vede la Puglia in testa con oltre 2,5 milioni di euro e la Campania che ne riceve quasi 2 milioni.