Adidas ha deciso di recedere dal contratto collettivo di lavoro che regolava le condizioni dei circa 8.000 dipendenti nei suoi stabilimenti in Germania. Questa decisione segna la fine delle trattative con i sindacati, che avevano richiesto un aumento salariale del 7% in vista del rinnovo contrattuale.

Secondo il sindacato IGBCE, la scelta di Adidas lascia i lavoratori completamente esposti alle decisioni aziendali riguardo alle retribuzioni e alle condizioni di lavoro, senza più tutele collettive. Il sindacato ha espresso una netta contrarietà a questa situazione.

In una comunicazione interna rivolta ai dipendenti, Adidas ha annunciato che non sarà più rappresentata dall’associazione dei datori di lavoro nelle future trattative, come riportato dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. L’azienda avrebbe accettato l’aumento salariale proposto, supportata dai solidi risultati finanziari con profitti previsti tra 1,7 e 1,8 miliardi di euro per il 2025. Tuttavia, ha respinto la richiesta sindacale di erogare un bonus destinato esclusivamente agli iscritti al sindacato.

Süddeutsche Zeitung evidenzia che il vero nodo dello scontro risiede nella richiesta del sindacato di estendere il contratto collettivo a tutti i dipendenti, inclusi quelli di livello superiore. Attualmente, infatti, oltre 3.000 lavoratori impiegati nello stabilimento di Herzogenaurach non sono coperti dal contratto collettivo.

Nella lettera inviata ai dipendenti, Adidas sottolinea che l’estensione del contratto collettivo a questa fascia di lavoratori superiore potrebbe generare significativi svantaggi sia per l’azienda sia per i dipendenti finora esclusi.

Dal canto suo, il sindacato definisce questa motivazione “assurda” e sostiene che estendere i contratti collettivi a tutti i lavoratori garantirebbe maggiore trasparenza e chiarezza nelle condizioni di impiego.

Intervento del Governo Tedesco sulla Contrattazione Collettiva

Proprio mercoledì, il governo di Germania ha avviato il percorso legislativo per un provvedimento volto a rafforzare la contrattazione collettiva nelle aziende che operano con la pubblica amministrazione. Questa iniziativa mira a tutelare le condizioni di lavoro attraverso un sistema contrattuale più solido e ampio.