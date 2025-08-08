Il terzo trimestre dell’esercizio 2025 di AbitareIn (nella foto, l’a.d. Marco Grillo) presenta un quadro finanziario contrastante. Se da un lato i ricavi consolidati mostrano una crescita significativa, dall’altro l’utile prima delle imposte registra una flessione rilevante, imputabile principalmente a fattori esterni legati alla situazione urbanistica del capoluogo lombardo.

Ricavi in aumento, ma la redditività frena

L’azienda ha chiuso il trimestre al 30 giugno 2025 con ricavi consolidati pari a 84,6 milioni di euro, un risultato in netta progressione rispetto ai 52,2 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante l’incremento del fatturato, l’EBITDA consolidato si attesta a 9,6 milioni, in calo rispetto ai 10,8 milioni del 2024. Il dato più evidente del rallentamento è l’utile prima delle imposte (EBT), che scende a 2 milioni di euro, confrontati con i 6,1 milioni del terzo trimestre 2024. Questo andamento è stato, secondo l’azienda, “fortemente” influenzato dallo stallo urbanistico del Comune di Milano, che ha impedito l’avvio di nuovi progetti e ha richiesto l’adeguamento alle nuove linee guida per i permessi edilizi.

Indebitamento in crescita, la spesa per i progetti in corso

Oltre alla contrazione della redditività, il Gruppo registra un aumento dell’indebitamento finanziario netto, che si attesta a 142,9 milioni (in crescita rispetto agli 89,1 milioni del 30 settembre 2024). Di questa somma, oltre 115 milioni sono direttamente legati ai progetti attualmente in corso.