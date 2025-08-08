Il pagamento della sosta sulle strisce blu e l’accesso nelle zone a traffico limitato (ZTL) a Torino saranno sospesi da lunedì 11 a sabato 23 agosto.

La decisione, adottata dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, esclude alcune aree specifiche, tra cui le ZTL denominate «Trasporto Pubblico», «Pedonale» e «Area Romana».

Inoltre, resteranno regolarmente a pagamento i parcheggi automatizzati con sistema a barriera e quelli in struttura gestiti da GTT (Gruppo Torinese Trasporti).

Il Comune precisa che la sospensione delle restrizioni alla circolazione, valide nei giorni feriali dalle 7.30 alle 10.30, durerà fino a venerdì 22 agosto incluso, mentre la gratuità della sosta sulle strisce blu sarà estesa fino a domenica 24 agosto.

Gli abbonamenti mensili per il mese di settembre saranno invece validi già a partire dal 25 agosto, consentendo così una continuità nell’uso dei servizi di parcheggio senza interruzioni.

Una pausa estiva per agevolare la mobilità

Questa misura è finalizzata a facilitare gli spostamenti in città durante il periodo estivo, in cui traffico e affollamenti tendono a ridursi. La sospensione temporanea del pagamento per la sosta e delle limitazioni al traffico si inserisce in un contesto di semplificazione e agevolazione per cittadini e visitatori.

Tuttavia, mantenere attive le limitazioni nelle ZTL più sensibili, come quelle dedicate al trasporto pubblico e alle zone pedonali, garantisce la tutela dell’ambiente urbano e la sicurezza, preservando al contempo la qualità della vita nel centro storico.

Implicazioni per la gestione della viabilità

La sospensione degli oneri di sosta e delle restrizioni di circolazione riflette un adattamento temporaneo delle politiche di mobilità urbana, tenendo conto del calo delle attività nei mesi estivi.

Questa decisione consente inoltre di modulare le risorse dedicate al controllo del traffico in risposta alle reali esigenze della stagione, garantendo al contempo che la regolamentazione rimanga efficace nelle aree prioritarie.

Infine, il Comune invita tutti gli utenti a conservare attenzione alle indicazioni segnaletiche presenti e a rispettare le norme vigenti nelle zone escluse dalla sospensione.