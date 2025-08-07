La compagnia assicuratrice svizzera Zurich ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati finanziari eccezionali, superando le aspettative del mercato. L’annuncio evidenzia una solida performance su tutte le principali linee di business, portando a un utile operativo di Gruppo (BOP) e a un ritorno sul capitale (ROE) ai massimi storici.

Crescita profittevole e forte capitalizzazione

I dati della relazione finanziaria semestrale mostrano un utile operativo del Gruppo in crescita del 6% a 4,2 miliardi di dollari, il livello più alto di sempre. Parallelamente, il ROE core ha raggiunto un picco del 26,3%, mentre l’utile per azione core è aumentato del 7%. Questa crescita è stata supportata da una forte performance in tutte le divisioni.

Il ramo Danni ha visto l’utile operativo aumentare del 9% a 2,4 miliardi di dollari, con ricavi assicurativi in crescita del 7% a 23 miliardi di dollari. L’efficienza del business è confermata dal combined ratio, che è migliorato di 1,2 punti percentuali attestandosi al 92,4%.

Anche il ramo Vita ha contribuito positivamente, riportando un utile operativo di 1 miliardo di dollari e un aumento del 14% nei premi lordi emessi. Il segmento Farmers ha registrato il miglior risultato semestrale di sempre, con un utile operativo in aumento del 4% a 1,2 miliardi di dollari e la ripresa della crescita nel numero di polizze.

La posizione patrimoniale del Gruppo rimane molto solida, con un indice SST (Swiss Solvency Test) pari al 255%, sottolineando la robustezza finanziaria dell’azienda.

Le dichiarazioni del CEO

Mario Greco, Group Chief Executive Officer, nella foto, ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando la capacità del Gruppo di generare valore in un contesto complesso. “Sono orgoglioso di questi risultati eccezionali, che rafforzano la solidità della nostra disciplina di sottoscrizione e della nostra capacità di esecuzione operativa. Questa performance evidenzia la nostra abilità nel gestire in modo efficace un portafoglio diversificato, una solida posizione patrimoniale e un’elevata conversione di cassa, continuando a offrire un valore ai vertici del settore per i nostri azionisti, anche in un contesto di mercato volatile.“