Luigi Brugnaro ha voluto riflettere qualche giorno prima di esprimersi sulla proposta del governatore del Veneto, Luca Zaia, di collegare Venezia alla legge su Roma Capitale. Secondo il sindaco, ottenere lo status di capitale è una prospettiva difficile, quindi sarebbe preferibile perseguire uno statuto speciale.

Lo statuto speciale dovrebbe però riguardare una “grande Venezia”, un’area metropolitana che superi i confini dei 44 comuni dell’ex provincia, includendo anche città come Padova, Treviso e, possibilmente, Pordenone, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo regionale e nazionale.

Il sindaco evidenzia come i fondi derivanti dalla Legge speciale per Venezia siano attualmente insufficienti e scarsi: i 23 milioni recentemente stanziati sono lontani dai 150 milioni richiesti da lui stesso e dal consiglio comunale, con un’accordo trasversale ottenuto attraverso una votazione unitaria. Questi finanziamenti, sottolinea Brugnaro, sono però sempre conquistati con grande impegno.

Luigi Brugnaro spiega:

«Bisogna partire dal rifinanziamento della Legge speciale, uno strumento già esistente e da sfruttare appieno. È un dovere dello Stato garantire queste risorse a una città unica come Venezia, considerando anche che i fondi sono condivisi con i comuni limitrofi.»

Nonostante l’appartenenza politica, i fondi stanziati dal governo per Venezia vengono considerati insufficienti da tutte le forze politiche. Brugnaro sottolinea come il colore politico non influisca sulla scarsità degli stanziamenti, e che spesso quei pochi finanziamenti arrivano dopo faticose negoziazioni e relazioni personali sviluppate nel tempo.

Il sindaco esprime gratitudine verso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscendo il suo ruolo nel facilitare l’assegnazione degli ultimi 23 milioni, trovati tra le pieghe del bilancio nazionale.

Luigi Brugnaro aggiunge:

«Anche all’interno della città ci sono resistenze verso queste iniziative, spesso per motivi politici o personali, ma non si tratta di questioni personali: la priorità deve essere la vita e il futuro della città.»

Sulla proposta del governatore Luca Zaia di legare Venezia al decreto per Roma Capitale, Brugnaro riconosce che possa rappresentare un’opportunità non solo per migliorare le risorse disponibili, ma anche per progettare uno sviluppo più ampio e inclusivo, che superi i confini tradizionali della città.

Secondo il sindaco, questa prospettiva potrebbe essere una base per immaginare una visione più estesa e coordinata, capace di valorizzare l’intero territorio metropolitano e favorire uno sviluppo economico e infrastrutturale di ampio respiro.

Dobbiamo unirci, allearci e lavorare come una squadra. Penso ai comuni limitrofi, alla grande area metropolitana che include Padova e Treviso, un bacino di circa due milioni di abitanti.

Cosa sarebbe necessario fare?

Bisognerebbe istituire uno statuto speciale con un’autonomia che riguardi alcune tematiche fondamentali come la sicurezza e il decoro urbano; la tutela ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche non solo nella laguna ma anche nei fiumi, oltre alla messa in sicurezza del territorio; e allo sviluppo industriale, non limitandosi solo a Porto Marghera.

Per rendere più chiaro il concetto, le faccio due esempi: a Padova si sta costruendo un nuovo grande ospedale, una struttura che non sarà solo della città ma di tutto il territorio, e dobbiamo esserne fieri; un altro esempio è la metropolitana di superficie: inizialmente i lavori erano bloccati, ma progressivamente sono ripresi. Non si tratta di un progetto superato, bensì di una soluzione ancora attuale per migliorare i collegamenti tra i vari centri del Veneto. Infine, c’è la questione della linea Venezia-Monaco.

Un progetto ormai messo da parte da tempo, purtroppo. Sarebbe necessario realizzarlo, non soltanto per i residenti di Venezia ma per l’intero Paese. Oggi esistono tecnologie avanzate in grado di affrontare e ridurre gli impatti ambientali di tale infrastruttura. Se il passaggio del Brennero si dovesse chiudere, verrebbe bloccata l’intera Italia; questa tratta potrebbe rappresentare un’alternativa valida.

È importante anche il ponte sullo Stretto di Messina, ma non può essere l’unica grande opera. La statale Romea rappresenta un’altra infrastruttura indispensabile. Si tratta di uno sviluppo funzionale al servizio dell’intero Paese. La Venezia metropolitana deve farsi valere, accelerare lo sviluppo nazionale e rafforzare la posizione europea. Le forze liberali e riformiste devono necessariamente operare insieme.

Come si traduce oggi questa sua visione?

Ho in programma di incontrare il mio partito, Coraggio Italia, che detiene la maggioranza in Comune. Discuteremo con i capigruppo di Camera e Senato, coinvolgendo anche cittadini, categorie produttive e imprenditori di tutte le città interessate, per individuare le migliori soluzioni e sensibilizzare tutti i territori sull’importanza dell’area metropolitana. Sto pensando anche all’organizzazione di una grande manifestazione dedicata a questo tema.

Tuttavia, non ci sarà spazio per chi si oppone con pretesti o cerca visibilità mediatica fine a sé stessa. Dobbiamo allargare gli orizzonti, abituarci a vincere, mantenere ottimismo, positività e determinazione.