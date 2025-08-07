Questa, in fondo, è la vera notizia: un semplice dato di fatto che da solo potrebbe bastare a spiegare la situazione.

Il resto di questo articolo è da leggere solo se si desidera capire come De Luca, temuto capo del centrosinistra, non solo punti a vincere ma a dominare. Al tempo stesso, emerge come la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sia destinata a una sconfitta netta e pesante.

Non si tratta di un’opinione o di un commento, ma di una cronaca dei fatti, delle parole e delle immagini che ritraggono l’inquietante sorriso trionfante del leader, che sta chiudendo la partita contro la segretaria proprio come aveva previsto. Al Nazareno, con un certo candore, o forse con una pericolosa presunzione, si credeva che la recente sentenza della Consulta del 9 aprile, che ha imposto il limite di due mandati, avrebbe messo fine alla sua carriera politica. Si sbagliavano.

Per anni, persino il suo soprannome era inesatto e riduttivo: veniva chiamato con sufficienza “Sceriffo” o “O’ Faraone”. Sono appellativi teneri. In realtà, De Luca vive per la battaglia politica, dura e senza quartiere. È in questo campo che si esalta, trova la sua dimensione e si getta con passione. È sorprendente che qualcuno abbia pensato di intimidirlo con l’arrivo di Sandro…

Ruotolo scendeva da Strasburgo e girava per Napoli proclamando: “De Luca non lo vogliamo più, con noi ha chiuso, giriamo pagina”. Tuttavia, è proprio lui ad aver inchiodato la situazione, capovolgendo le carte in tavola. Seduto al tavolo delle trattative ha imposto condizioni dure e intransigenti.

Disse con fermezza:

«Devo mettermi di traverso su Fico? No, fatemi capire: voi volete perdere o vincere queste Regionali? Se volete vincere e che io dia il via libera a quel grillino, allora dovete ascoltarmi bene. Anzi, mettetevi comodi e prendete appunti, perché è importante».

Carattere lucido, spietato, astuto. Labbra sottili e leggermente tremanti, voce monotona e quasi ipnotica (un personaggio singolare: la sua imitazione è irraggiungibile, tanto che persino Crozza ha rinunciato a riprodurlo).

Ecco, in sintesi, una lista delle sue richieste – chiamiamole desideri:

Vuole un congresso regionale che incoroni come segretario campano del Partito Democratico suo figlio Piero, «finora pesantemente vessato e umiliato dalla ragazza» (così, ironicamente e con un velo di fastidio, i vari capibastone del Pd chiamano Elly Schlein “la ragazza”). Richiede inoltre di scegliere personalmente l’assessore alla Sanità e pretende di indicare il presidente del consiglio regionale.

In più, intende presentare una o due liste autonome «per controllare che il programma venga davvero applicato»; tradotto: eleggerà un certo numero di consiglieri a lui fedeli per sorvegliare da vicino Fico, «uno che, in tutta la sua vita, non ha mai combinato nulla».

I suoi interlocutori abbassano la testa e accettano quasi tutto con un sommesso «Va bene, presidente». È chiaro che consegnare a De Luca la possibilità di influenzare la Regione per altri cinque anni non è privo di conseguenze e qualche fastidio emerge.

Da più parti, soprattutto dall’area progressista, è arrivata una lettera firmata da 31 esponenti di centrosinistra — dal saggista Isaia Sales all’economista Giulio Sapelli — che suona come un monito: «Come pensate di rinnovare la politica italiana se nella regione più problematica d’Italia vi prendete la responsabilità di lasciare mano libera a un personaggio come De Luca?».

Il leader di Movimento 5 Stelle, Conte, risponde con toni cauti, concilianti e tattici, cercando di negoziare senza eccessivi scontri. Il lavoro più duro però è affidato ai vertici del Partito Democratico. Marco Sarracino, esponente vicino a Elly Schlein, è sceso a Napoli per mettere in chiaro la situazione: «O diamo ascolto alle sue richieste, o lui è capace di farci perdere la Regione dopo dieci anni di potere consolidato».

Il sistema di potere costruito da De Luca è complesso e difficile da comprendere appieno. Influenza ogni settore, distribuisce favori e imposizioni, muovendo consenso come un abile stratega. Continua ad alimentare un alone di leggenda — come quella di conoscere personalmente ogni suo elettore — e miscela il dialetto napoletano con citazioni di Cicerone. È un oratore esperto, raffinato da anni di esperienza politica che ha percorso dal ruolo di dirigente comunista grigio fino a sindaco di Salerno con gesti simbolici (fontane nelle piazze, manganelli per i vigili urbani) e infine alla conquista di Palazzo Santa Lucia.

Oggi, pretende di permanere nel ruolo come un fantasma influente e incontrastato. Più capobastone di tutti, arrogante, potente e beffardo («Non parlo con quei farisei del Pd»), un modello del tipo di politico che Elly Schlein aveva promesso di eliminare dal partito. Ora, invece, è costretta a assecondarlo quasi su ogni punto, perché «se no può fare di tutto».

Ad esempio, poche ore fa, su una questione locale legata alla gestione del Teatro San Carlo, De Luca ha persino litigato con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, schierandosi sorprendentemente con il centrodestra. Tra i due, infatti, è da due anni in corso una rivalità dovuta alle presunte alleanze di Manfredi con Fico.

Infine, si è sentito un suono particolare, simile al ronzio nervoso di api tumultuose. In realtà, erano i neuroni di De Luca all’opera.