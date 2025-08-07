Toyota, il gigante giapponese nel settore automobilistico, ha registrato nei primi tre mesi dell’esercizio 2025-2026 un aumento del fatturato del 3,5%, raggiungendo i 12.250 miliardi di yen (circa 71,22 miliardi di euro). Tuttavia, l’utile netto ha subito una significativa flessione del 36,9%, attestandosi a 841,34 miliardi di yen (4,89 miliardi di euro).
Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’impatto dei dazi imposti dagli Stati Uniti ha pesato sulle performance finanziarie, incidendo per circa 450 miliardi di yen (2,62 miliardi di euro) sull’utile operativo, che complessivamente si è assestato attorno a 1.250 miliardi di yen (7,27 miliardi di euro).
Toyota ha aggiornato le sue previsioni per l’intero esercizio, stimando un effetto complessivo dei dazi pari a 1.400 miliardi di yen (8,14 miliardi di euro) su un utile operativo previsto di 3.200 miliardi di yen (18,61 miliardi di euro). Questo ha portato l’azienda a ridurre le stime precedenti.
In particolare, la crescita dei ricavi è stata rivista a un più contenuto +1%, con un volume complessivo atteso di 48.500 miliardi di yen. Parallelamente, l’utile netto per l’intero anno è previsto in diminuzione del 44,2%, attestandosi a 2.660 miliardi di yen (15,47 miliardi di euro).