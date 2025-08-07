La Filctem-Cgil ha proclamato una mobilitazione riguardo alla vertenza Tirso, una decisione che rischia di creare tensioni all’interno del fronte formato da sindacati, Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria Alto Adriatico, che in altre crisi, come quella della Wärtsilä, aveva invece dimostrato una collaborazione efficace portando a risultati positivi.

La manifestazione è prevista per domani a Muggia (Trieste), sede dell’azienda tessile tecnologicamente avanzata che rischia la chiusura con la conseguente perdita di circa 160 posti di lavoro. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, ha commentato con una punta di sorpresa, ma senza particolare stupore: “Dall’estate 2024 è emersa l’irreversibilità della situazione; da quel momento, la Confindustria Alto Adriatico e la Regione si sono impegnate attivamente per individuare soluzioni volte a salvaguardare un’attività industriale e a favorire il reinserimento dei dipendenti”. Ha inoltre sottolineato che attualmente si sta adottando il cosiddetto “modello Wärtsilä”, che in passato ha prodotto esiti concreti.

Gli assessori regionali al Lavoro, Alessia Rosolen, e alle Attività Produttive, Sergio E. Bini, hanno espresso irritazione per la protesta, qualificandola come “inaccettabile”, soprattutto per il modo in cui veicola un messaggio distorto ai lavoratori in cassa integrazione, suggerendo che le istituzioni non stiano operando alcunché. Hanno ribadito che si sta invece procedendo con un lavoro costante e riservato, ricordando l’impegno già profuso nel sostenere misure di ammortizzatori sociali, il progetto avviato quando il Gruppo Roncadin aveva dimostrato interesse – anche se poi ritirato – per l’azienda, e le iniziative per favorire nuove assunzioni.

Anche le altre sigle sindacali coinvolte, Femca Cisl, Fesica Confsal e Uiltec, hanno voluto fare chiarezza affermando che “non è vero che non si è fatto nulla”, invitando altresì a mantenere unità e a evitare polemiche, poiché l’obiettivo principale resta la tutela dei lavoratori. Hanno inoltre ricordato che fino al 30 settembre i dipendenti sono formalmente in servizio presso l’azienda e usufruiscono di cassa integrazione guadagni (CIGS).

Fabrizio Zacchigna, segretario della Filctem Cgil di Trieste, ha invece puntato il dito contro la direzione aziendale, sottolineando che, sebbene non vi sia del tutto insoddisfazione, il 28 agosto rappresenta la scadenza entro la quale i sindacati devono formalmente contestare il licenziamento collettivo. Zacchigna ha ribadito la necessità di riqualificare il sito produttivo e di garantire il ricollocamento dei lavoratori, precisando che non è stata avanzata alcuna denuncia contro le istituzioni o altri soggetti coinvolti.