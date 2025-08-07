Nonostante un contesto globale instabile, Technoprobe archivia un primo semestre 2025 da record. I dati finanziari presentati dall’azienda di semiconduttori evidenziano una crescita notevole su tutti i principali indicatori, confermando la solidità del suo modello di business.

I numeri di una performance eccezionale

Il report mostra un’azienda in salute e in piena espansione. I ricavi consolidati hanno toccato i 325,9 milioni di euro, segnando un aumento del 35,2% rispetto al primo semestre del 2024. Ancora più impressionante è il dato sull’Ebitda, che ha raggiunto i 106,4 milioni di euro, con una crescita del 75,2% e una marginalità del 32,6%. A chiudere il quadro di successo è l’utile netto, salito a 34,4 milioni di euro con un incremento del 22,4%. La posizione finanziaria netta consolidata dell’azienda è positiva e si attesta a 641,9 milioni di euro.

Le sfide di un contesto geopolitico complesso

Nonostante questi risultati, il management di Technoprobe non nasconde le preoccupazioni legate al contesto internazionale. La nota precisa che “il perdurare dell’incertezza nelle politiche commerciali globali e il deteriorarsi del quadro geopolitico mondiale rappresentano un fattore di forte instabilità”. L’azienda dichiara di monitorare costantemente l’evoluzione di questa complessità e il suo potenziale impatto sulle valute dei suoi mercati di riferimento, dimostrando una gestione attenta e consapevole dei rischi.