In un ecosistema digitale in continua evoluzione, dove la gestione dei contenuti e il loro flusso in rete rappresentano il cuore pulsante del servizio, arriva una svolta destinata a ridefinire le regole del gioco. L’Agcom, con una recente delibera (la 207/25/CONS), ha deciso che i Content Delivery Network (CDN) che operano sul territorio italiano non potranno più farlo senza un’autorizzazione, in linea con quanto già previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Una decisione accolta con favore da Asstel-Assotelecomunicazioni, che vede in questo atto un passo decisivo verso una maggiore equità tra tutti gli operatori.

I Content Delivery Network: il ruolo cruciale di intermediari

Per comprendere la portata di questa decisione, è necessario fare luce sul ruolo dei CDN. Questi provider, infatti, sono diventati negli anni degli intermediari fondamentali per la gestione e la distribuzione dei contenuti via Internet. La loro attività, che garantisce la rapidità di accesso a video, pagine web e servizi di ogni tipo, li rende a tutti gli effetti una parte integrante e cruciale della rete. L’Agcom, riconoscendo questa importanza, li ha di fatto inquadrati tra gli “elementi di rete”, rendendo quindi logica la necessità di includerli nella disciplina autorizzatoria.

Verso una parità di condizioni per gli operatori

La mossa di Agcom, secondo Asstel, va nella “giusta direzione di costruire una necessaria parità di condizioni regolamentari tra tutti gli attori dell’ecosistema digitale, ed eliminare le asimmetrie a sfavore delle imprese Tlc”. Una posizione che si allinea perfettamente con gli obiettivi del Libro Bianco della Commissione Europea per lo sviluppo delle infrastrutture digitali e che, a livello nazionale, rappresenta un “requisito minimo” per una corretta applicazione del Digital Services Act. In altre parole, l’obiettivo è superare le differenze regolamentari che hanno finora imposto obblighi specifici ai soli operatori tradizionali, riconoscendo in modo più equo il ruolo e il valore di tutti gli attori coinvolti. Asstel, in attesa di “comprendere gli sviluppi futuri del quadro regolamentare” legati al prossimo Digital Networks Act, si dichiara soddisfatta per questa “prima importante indicazione” che segna un cambio di rotta nella normativa.