Alla mezzanotte, ora di Washington (le 6 del mattino in Italia), sono entrati in vigore i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti su prodotti provenienti da decine di economie globali, segnando così l’inizio di un nuovo assetto commerciale voluto dall’amministrazione del presidente Donald Trump.
Donald Trump ha affermato sul suo profilo social Truth, pochi minuti prima dell’applicazione dei dazi:
“Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa.”
Queste nuove tariffe sostituiscono i precedenti dazi del 10% introdotti da aprile su quasi tutti i prodotti importati negli Stati Uniti. Secondo il presidente, l’obiettivo è riequilibrare gli scambi commerciali con i principali partner, che a suo dire hanno ottenuto vantaggi sproporzionati dalla relazione economica con la potenza americana.
I nuovi dazi variano tra il 15% e il 41%, con l’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, fra i più importanti partner commerciali degli Stati Uniti, soggetti a un’aliquota minima del 15%.