Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato a Reggio Calabria durante il programma ‘Agorà Estate’ su Rai3, ha risposto alle critiche mosse da alcune associazioni e dalla sinistra in merito al Ponte sullo Stretto.

Salvini ha sottolineato come le opposizioni lo attacchino costantemente, anche per motivi futili, e ha ricordato che in Italia esistono sempre minoranze rumorose contrarie a grandi opere infrastrutturali. Ha citato il caso della Torino-Lione, così come una minoranza degli anni Cinquanta che si opponeva all’Autostrada del Sole, definendola uno spreco utile solo ai ricchi e dannosa per l’ambiente.

Secondo il vicepresidente, oggi sarebbe impensabile immaginare l’Italia senza una rete autostradale o senza sistemi di alta velocità. Il suo interesse principale è che nessuno venga danneggiato, a differenza di quanto accade in Piemonte, dove, ha denunciato, alcuni manifestanti violenti hanno aggredito operai, poliziotti e carabinieri. Salvini ha precisato che manifestare pacificamente con un cartello “No” è legittimo, ma ha ribadito che gli espropri, necessari per le grandi opere, avvengono ovunque, aggiungendo che in Sicilia e Calabria gli espropriati riceveranno indennizzi più generosi rispetto ad altri casi.

Infine, ha fatto un parallelo storico ricordando che anche nel Quattrocento vi furono opposizioni alla costruzione della Cupola del Brunelleschi, la quale tuttavia è ancora in piedi, sottolineando così come l’innovazione e lo sviluppo possano incontrare resistenze temporanee ma risultare fondamentali per il progresso.